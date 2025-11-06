Aceiteros y exportadores llegaron a acuerdo paritario y frenaron el paro

Finalmente, ayer miércoles 6 de noviembre, se llegó a un acuerdo paritario entre los trabajadores aceiteros y las cámaras de empresarios del sector. Según comunicaron, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y el sindicato de aceiteros (SOEA) firmaron la nueva paritaria para cerrar el 2025 y tener un piso para arrancar el 2026.

Ciara y CEC informaron que se establecieron dos etapas. En primer lugar, el cierre de la paritaria 2025 respetará la inflación prevista para este año, mientras que para 2026, los aumentos salariales llegarán en total al 13.8% a aplicarse en etapas durante el próximo año.

El entendimiento puso fin al conflicto que amenazaba con paralizar los embarques de granos y subproductos, en plena antesala de la comercialización de la campaña fina 2025/26, que incluye los primeros envíos de trigo y cebada.

Dos etapas, revisión por inflación y acuerdo para el 2026 de 13.8%

El convenio establece dos etapas salariales. En primer lugar, se cierra la paritaria 2025 con una actualización que respeta la inflación prevista para este año. Posteriormente, para el próximo 2026, se acordó un incremento total del 13,8%, que se aplicará en tramos escalonados a lo largo del año.

Además, ambas partes acordaron una cláusula de revisión a mediados de 2026, tomando como referencia el índice de inflación del INDEC, a fin de ajustar los sueldos si fuera necesario.

“La industria aceitera y los sindicatos alcanzaron un acuerdo salarial al cierre de la conciliación obligatoria que generará paz social en el resto del 2025”, comunicaron desde Ciara y CEC.

Un conflicto con tensión política

El SOEA había reclamado un aumento del 26% sobre la última paritaria, al considerar insuficiente la propuesta inicial del sector empresario.

“Ofrecen aumentos insignificantes y pretenden atarnos al índice de inflación del INDEC, que todos sabemos que es mentiroso”, había advertido el secretario general del gremio, Daniel Succi, en la previa de la negociación.

El dirigente también apuntó contra el Ejecutivo: “Esto no es una paritaria: es una estrategia para condicionar el salario a la política de ajuste que impulsa Milei”, declaró días antes del cierre del acuerdo.

Impacto del acuerdo paritario en el normal flujo del comercio exterior

El entendimiento garantiza la normalización de la operatoria portuaria en el principal polo agroexportador del país, un punto clave ante el inminente inicio de los embarques de la campaña fina.

El sector exportador proyecta más de 15 millones de toneladas de trigo y cebada para la nueva temporada, mientras que la campaña gruesa sigue con ritmo sostenido: en septiembre se registraron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por USD 7.100 millones.

Con el conflicto resuelto, el complejo agroindustrial argentino —responsable de más del 45% de las exportaciones totales del país— podrá encarar los próximos meses con previsibilidad y sin interrupciones operativas.