Hugo Moyano recibió su aniversario frente al sindicato de Choferes y Camioneros, al que asumió un 11 de septiembre de 1987, con la firma de una paritaria por debajo de la inflación. El Ministerio de Capital Humano agradeció el gesto de “compromiso y el acompañamiento” en un comunicado.

El aumento de los salarios acordado es del 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y del 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero. De esta manera, los incrementos quedan por debajo de las cifras registradas por el INDEC, que en su última medición relevó que la inflación de agosto fue del 1,9%, mientras que el número más bajo desde que comenzó la gestión libertaria fue del 1,5% en mayo.

Cabe destacar que el aumento se aplicará sobre los salarios básicos mensuales que, en agosto, alcanzaron las siguientes sumas: conductores de primera categoría 793.940 pesos; de segunda categoría 779.104 pesos; de tercera categoría 764.954 pesos.

Además, se otorgará una suma no remunerativa de $25.000 por única vez que se abonará en el mes de septiembre, y que se incorporará a los salarios básicos por un valor de $22.000 a partir de octubre.

Por otro lado, “las partes acordaron reunirse nuevamente en diciembre de este año para evaluar actualizaciones sobre los convenios colectivos de trabajo”, indicó el Ministerio. Tras la firma del convenio a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Capital Humano expresó que el acuerdo refleja “el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”.

“Este entendimiento reafirma el compromiso de fomentar la participación activa de todos los sectores involucrados, con el propósito de consolidar un mercado laboral sólido y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores”, concluyó.

En la paritaria anterior, el gremio ya había firmado a la baja, en un aumento del 3% en tres cuotas del 1% para junio, julio y agosto, más una suma fija de $45.000 y el pago de $18.500 por trabajador como contribución de los empresarios a las dos obras sociales del sector.

LM/DCQ

