Karina Milei desembarca en Tucumán para relanzar la campaña de La Libertad Avanza tras la derrota en Buenos Aires

La Libertad Avanza se juega esta noche una carta clave en Tucumán. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, encabezará desde las 20 el acto de lanzamiento de la campaña legislativa del espacio en el club Villa Luján, en San Miguel de Tucumán. Será el primer evento de peso después de la derrota en la provincia de Buenos Aires, que golpeó con fuerza al oficialismo.

La hermana del presidente Milei estará acompañada por dos figuras de peso institucional: el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior recientemente designado, Lisandro Catalán. También participarán la diputada nacional Lilia Lemoine, el influencer libertario Iñaki Gutiérrez, la legisladora Eugenia Rolón y dirigentes locales como el diputado tucumano Gerardo Huesen, quien se ocupó de la logística del acto.

El oficialismo intentará superar la magra convocatoria que tuvo en octubre de 2024, cuando el acto en el club Central Córdoba fue considerado un fracaso por la baja asistencia. Ahora, el objetivo es llenar el estadio de Villa Luján con unas 3.000 personas y enviar una señal de recuperación tras el tropiezo electoral en Buenos Aires.

Los candidatos tucumanos y la agenda local

Entre los oradores estarán los candidatos a diputados nacionales Federico Pelli y Soledad Molinuevo, quienes lideran la lista libertaria en la provincia. El discurso buscará reforzar la identidad de La Libertad Avanza en un territorio tradicionalmente ligado al peronismo y destacar propuestas vinculadas a la reducción de impuestos, el recorte de privilegios políticos y la seguridad.

El operativo de seguridad contará con más de 300 efectivos y un estricto control de accesos. La organización prohibió el ingreso con termos, botellas, perfumes, encendedores y objetos cortopunzantes, en una dinámica similar a la de los espectáculos deportivos.

Contexto nacional y tensiones con gobernadores

El desembarco de Karina Milei ocurre en un clima político tenso y delicado: el Gobierno nacional enfrenta fuertes cruces con los gobernadores por el veto presidencial a la ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Desde el lunes, la Casa Rosada intenta recomponer la relación con mandatarios dialoguistas como Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero, pero la desconfianza sigue latente.

En el oficialismo reconocen que necesitan recuperar iniciativa y evitar nuevas imágenes de debilidad. Por eso, la estrategia de campaña se centra en mostrar a Karina como el rostro organizador del proyecto libertario y a figuras como Menem y Catalán como garantes de unidad.

