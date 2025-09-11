Eduardo Reina: “El Gobierno sigue en shock tras la derrota electoral”

Eduardo Reina sostuvo en una entrevista con Canal E que la derrota electoral tomó al oficialismo por sorpresa: “El shock fue muy grande. Indudablemente no tenían previsto perder por tanto”. Según explicó, las medidas anunciadas tras los comicios no alcanzaron a cubrir las expectativas de la sociedad. “Siguen profundizando el disenso en vez del consenso. Los gobernadores reclaman fondos, las universidades están en conflicto, el Garrahan en conflicto, los jubilados también. Mucha gente incluso decidió no votar porque no siente satisfechas sus necesidades básicas”.

Cambios de gabinete y expectativas hacia adelante

El analista consideró que no era momento de modificar el gabinete: “Por haber hecho tan poco, un cambio de gabinete no hubiera solucionado nada. Ese recambio se va a dar automáticamente después de la próxima elección, cuando Bullrich, Petri o Adorni ocupen cargos y haya un relanzamiento del gobierno”.

En esa línea, anticipó que más temprano que tarde se dará un acercamiento con Mauricio Macri. “Hace tiempo decíamos si no iba a necesitar a Macri, y hoy sería una figura que el gobierno necesitaría para poner orden. Patricia Bullrich ya salió a pedirlo”, afirmó.

El rol del PRO y los movimientos políticos

Reina destacó los movimientos dentro del PRO y las señales hacia el oficialismo: “Hoy un nexo con el PRO sería interesante. Ni Santilli, ni Ritondo, ni Montenegro tienen la altura de ordenar, pero Macri sí podría hacerlo. El PRO no se va a quedar quieto y los gobernadores tampoco”.

También subrayó que un bloque de cinco gobernadores comenzó a ganar protagonismo, con apoyos de provincias como Misiones, Salta y Corrientes. “Necesitan federalizar un poco este gobierno”, expresó.

Gobernadores y el camino del medio

Consultado sobre el futuro de una alternativa de centro, Reina fue categórico: “Nunca hubo un movimiento de centro bien hecho, siempre fueron terceras fuerzas. Vamos a ver si esta vez se puede consolidar. Para que suba uno, tiene que bajar otro. Podríamos volver a un bipartidismo, pero con nuevas fuerzas en juego”.

En cuanto a la foto entre Juan Manuel Urtubey y Cristina Kirchner, señaló: “Me dio pena. En su momento dijo barbaridades para despegarse de Cristina y hoy necesita esa foto. Urtubey ha perdido el rumbo”.