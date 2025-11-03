Almaceneros de Córdoba: la inflación fue del 2,3% y octubre, el "peor mes del año" en ventas

El presidente del Centro de Almaceneros de Córdoba, Germán Romero, confirmó que la inflación de octubre fue del 2,3% y que octubre fue “el peor mes del año en ventas”.

Inflación

“Nuestro instituto de estadísticas y tendencias si bien todavía no ha culminado el informe final si pudimos establecer que la inflación de octubre se situó en 2,3%. Esto principalmente impulsado por el principal rubro que es alimentos y bebidas sin alcohol que tuvo durante octubre una suba de 2,8%”, precisó.

“Esto fue impulsado a la vez en la segunda quincena de octubre por suba en alimentos clave. En los lácteos una suba promedio del 5%, leche, manteca, dulce de leche y quesos. La carne vacuna sube 7% durante octubre, productos de almacén como aceite, harina y farináceos entre 6 y 7%. También aumentaron 6,5% en promedio los artículos de limpieza”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además señaló que la canasta básica total para no caer bajo la línea de pobreza para una familia tipo de cuatro integrantes fue de 1.599.000 pesos, mientras que el valor de la canasta básica alimentaria, que mide la línea de indigencia, fue de 857.000 pesos.

“El peor mes del año en ventas”

“Hemos tenido el peor mes del año, lo había sido septiembre hasta ahora. pero octubre hay una baja de venta en volumen en unidades de 9,5% comparado con octubre de 2024”, aseveró Romero.

“Entiendo que en los últimos 36 meses la venta cayó profundamente porque indudablemente el consumo está deprimido a causa de que también lo está el poder adquisitivo”, puntualizó.

“Esta inflación del 2,3% o 2% contra un incremento salarial que no llega al 1%, indefectiblemente va limando el poder de compra de la gente”, consideró Romero.

“Estamos en un momento de tensión, más allá del resultado de las elecciones, en cuanto a la inflación”, concluyó Romero.