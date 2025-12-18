Córdoba celebró sus Premios Cóndor: una gala histórica en los 25 años del deporte provincial

El Centro de Convenciones Córdoba fue escenario este miércoles de una noche histórica para el deporte provincial. La ceremonia celebró los 25 años de los Premios Cóndor y distinguió a los y las atletas más destacados de la temporada. El evento reunió a autoridades provinciales y municipales, dirigentes, entrenadores y familias de toda la provincia.

La edición aniversario presentó un nuevo formato de premiación, con 43 ternas organizadas por disciplina. Además, se entregaron el Cóndor de la Gente y el Cóndor de Oro, máximo galardón de la noche. Los ganadores de cada terna recibieron el Cóndor de Plata.

Desde este año, los premios adoptaron una modalidad renovada de selección y reconocimiento. Las ternas fueron sugeridas por las federaciones provinciales a través de la Confederación de Deportes. Luego, fueron evaluadas por un comité deportivo de la Agencia Córdoba Deportes.

Al inicio de la ceremonia, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, destacó el cierre de un año positivo para el deporte local. “Estamos muy contentos por cerrar un gran año para el deporte cordobés, en una edición muy especial de los Premios Cóndor que celebró sus 25 años de historia”, expresó. También subrayó la cantidad y diversidad de atletas reconocidos.

Calleri resaltó además el valor simbólico del Cóndor de Oro entregado este año. “Coronar esta celebración con el Cóndor de Oro para Valentina y Nico, dos referentes del automovilismo mundial, es un orgullo”, afirmó. Señaló que el premio refleja el nivel internacional del deporte cordobés.

Por su parte, el ministro de Vinculación Comunitaria y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, remarcó la importancia del deporte como política pública. Señaló que cada club abierto y cada joven que practica deporte fortalecen a la comunidad. En ese sentido, sostuvo que invertir en deporte es invertir en inclusión, igualdad de oportunidades y futuro.

Siciliano también puso en valor el esfuerzo de los deportistas. Destacó los procesos largos y el trabajo invisible que hay detrás de cada logro. Aseguró que para el Gobierno provincial el deporte es una inversión estratégica y no un gasto.

Cóndor de Oro

El Cóndor de Oro fue para Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, campeones del Mundial de Rally Raid 2025. La dupla cordobesa tuvo una temporada excepcional en el automovilismo internacional. Se destacó especialmente su actuación en el Dakar 2025.

En esa competencia, Cavigliasso y Pertegarini se impusieron en la categoría Challenger y vehículos Side by Side. Con esos resultados, se consolidaron como referentes mundiales del rally raid. Para Pertegarini, además, significó su segundo título mundial consecutivo.

“Recibir este premio es un mimo importante para cerrar un año en el que estamos muy felices”, expresó Valentina Pertegarini. Remarcó el esfuerzo que implica cada título obtenido. Señaló que el reconocimiento tiene un valor especial por el contexto provincial.

Nicolás Cavigliasso también destacó el significado de la distinción. “Muy felices de ser parte de estos 25 años de los Premios Cóndor”, afirmó. Agregó que el reconocimiento los motiva a seguir entrenando y creciendo de cara a lo que viene.

Cóndor de la Gente

El Cóndor de la Gente fue elegido por votación popular a través de las redes sociales oficiales de la Agencia Córdoba Deportes. El premio quedó en manos de Marco Dianda. El joven piloto se convirtió en el campeón más joven de la historia del TC Pista.

Dianda logró el título tras ganar tres carreras en la temporada. Su consagración fue una de las más celebradas por el público. El reconocimiento reflejó el acompañamiento y el apoyo de la comunidad deportiva.

Reconocimientos especiales

La gala incluyó homenajes y distinciones especiales a equipos e instituciones. Se reconoció a Las Murciélagas, bicampeonas del mundo de fútbol para ciegas tras consagrarse en India 2025. El equipo finalizó invicto y sin goles en contra.

En ese reconocimiento se destacó la actuación de las cordobesas Gracia Sosa y Yohana Aguilar. También se homenajeó al Club Atlético Belgrano, campeón de la Primera División A del Fútbol Femenino Argentino 2025. Hubo además reconocimientos para Talleres y Estudiantes de Río Cuarto.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a Daniel Willington. La leyenda del fútbol argentino y cordobés fue recordada por su trayectoria y legado. Su familia recibió una plaqueta en reconocimiento a su aporte al deporte.