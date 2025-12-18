Pity Álvarez vuelve a tocar en Córdoba: todo lo que hay que saber sobre el show histórico en el Kempes

Este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes, el retorno del Pity Álvarez a los escenarios excede el plano musical y se consolida como un acontecimiento cultural de gran escala en Córdoba. A casi una década de su última presentación, el show convoca a decenas de miles de personas y activa un amplio dispositivo técnico, logístico y estatal.

La información fue confirmada por el productor José Palazzo en diálogo con Telenoche de El Doce, donde brindó precisiones sobre el alcance del evento, la situación legal del artista y las condiciones previstas para su realización.

Autorización judicial y regreso habilitado

Uno de los ejes centrales del recital es el marco legal que permite la presentación del músico. Según explicó Palazzo, la Justicia emitió un certificado que autoriza a Álvarez a viajar y subirse al escenario. El productor señaló además que el artista deberá presentarse la próxima semana en Tribunales, como parte de un proceso judicial que continúa en curso, de acuerdo a lo informado.

El impacto del regreso se refleja en la venta de entradas. La producción confirmó que el campo y la popular Artime están totalmente agotados, mientras que las únicas las plateas Ardiles y Gasparini están disponibles.

El productor mencionó que "habrá entre 36 y 38 mil personas acá en el Kempes viéndolo al Pity”, lo que ubica al recital entre los eventos musicales más convocantes del año en la provincia.

En caso de tormenta

Ante la posibilidad de lluvias durante el fin de semana, el productor explicó que cualquier definición se adopta de manera conjunta entre Defensa Civil, la Municipalidad, la Policía y especialistas en meteorología. Indicó que solo una tormenta eléctrica podría derivar en una reprogramación del recital.

En diálogo con El Doce, aclaró que la tecnología del show está preparada para soportar lluvia sin poner en riesgo al público: “por lo general en este tipo de shows, si no hay tormenta eléctrica, todo esto está preparado para soportar agua. Son tecnologías que permiten que todo lo que tenga que ver con la electricidad esté aislado del público, y todo lo que tenga que ver con tecnología está abajo del escenario y elevado, con características para el aire libre”, explicó.