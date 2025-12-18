Rechazo sindical a la reforma laboral: la CGT y estatales se movilizan en el centro de Córdoba

Córdoba volverá a ser escenario este jueves de protestas sindicales impulsadas por la CGT y distintos gremios, en rechazo a la Reforma Laboral. Las movilizaciones afectarán el tránsito en sectores clave del centro de la ciudad.

Según se informó, habrá operativos de seguridad en al menos tres zonas estratégicas, por lo que se recomienda evitar circular por esos puntos o prever demoras.

Zonas del centro con cortes y desvíos

De acuerdo a lo indicado, los principales sectores afectados por las movilizaciones y el despliegue policial serán:

Municipalidad de Córdoba y alrededores, especialmente sobre calle San Martín.

y alrededores, especialmente sobre calle San Martín. Zona Legislatura , con cortes en bulevar Guzmán y 25 de Mayo.

, con cortes en bulevar Guzmán y 25 de Mayo. Avenida Colón, desde Cañada hasta la Costanera.

También se verán comprometidas calles como Olmos, entre San Martín y bulevar Guzmán, y Maipú, entre Rosario de Santa Fe y Catamarca. En estos sectores, el tránsito será interrumpido de manera intermitente y se solicita circular con paciencia en caso de ser imprescindible atravesar la zona.

Convoca a marchar contra la reforma laboral

Uno de los gremios que anunció formalmente su participación es la Asociación Bancaria Seccional Córdoba, que convocó a una movilización de sus cuerpos orgánicos contra la reforma laboral impulsada a nivel nacional.

Según el comunicado difundido por el sindicato, la protesta busca defender la jornada limitada de trabajo, las paritarias libres, el convenio colectivo y el derecho de huelga. La concentración está prevista para este jueves 18 de diciembre a las 11, en la sede de La Bancaria Córdoba, desde donde marcharán en unidad con trabajadores de distintos bancos.

Por su parte, las centrales obreras de Córdoba, encabezadas por la CGT, convocaron a una movilización desde las 12 horas hacia la Legislatura provincial, con el objetivo de frenar la reforma laboral y rechazar lo que consideran intentos de precarización del empleo.

En la convocatoria, las organizaciones sindicales señalaron que los derechos laborales no deben ser considerados un “costo” y ratificaron su rechazo a cualquier iniciativa que avance sobre las conquistas históricas de los trabajadores.