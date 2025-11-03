Gonzalo Carrera: “La inflación de octubre se mantuvo, pero los alimentos empezaron a dispararse”

En conversación con Canal E, el economista Gonzalo Carrera, de la consultora Equilibra, analizó el comportamiento de la inflación de octubre y anticipó que noviembre podría mostrar un nuevo salto impulsado por los alimentos y las tarifas energéticas.

Los alimentos impulsaron la inflación de octubre

Carrera reveló que su consultora releva más de 130 mil precios por semana, cubriendo el 85% de la canasta del IPC nacional. Según esos datos, “la inflación de octubre fue del 2,1%, similar a la de septiembre, pero con un cambio importante en la composición”, explicó.

El especialista detalló que el mes estuvo marcado por una menor presión de precios regulados, aunque “los alimentos se dispararon bastante”, con una inflación núcleo que pasó de 1,9% a 2,2%. En particular, mencionó subas en aceites, infusiones y carnes, destacando que “la carne venía bastante calma, pero ahora volvió a acelerarse y ya está subiendo un 14% semanal en el mercado mayorista”.

De acuerdo con Carrera, octubre estuvo “en línea con septiembre”, aunque “fue una inflación más liderada por alimentos y bebidas que por regulados o estacionales”. El economista agregó que la estabilidad responde a la decisión del Gobierno de contener precios antes de las elecciones, evitando aumentos en tarifas y servicios.

Asimismo, destacó que el tipo de cambio, los salarios y las tarifas crecieron por encima de la inflación durante los últimos meses, lo que generó un fuerte aumento en los costos empresariales. “Las empresas están viendo sus márgenes de ganancia muy reducidos, porque no pueden trasladar esos aumentos al consumidor”, advirtió.

Competencia importada y tarifas en la mira

Carrera observó que el incremento de la competencia producto de la apertura comercial también está influyendo sobre los precios. “Empieza a jugar un rol importante la competencia en góndola, sobre todo en ropa y algunos alimentos, lo que disciplina márgenes, pero afecta a la producción nacional”, señaló.

Sobre el futuro inmediato, advirtió que noviembre podría marcar un repunte de la inflación debido a la actualización de tarifas de luz y gas. “Era de esperar que después de las elecciones suban fuerte las tarifas de energía en Argentina”, dijo, explicando que el Gobierno busca cumplir con su meta fiscal ante la caída de la recaudación.

En ese contexto, resaltó la incidencia de Vaca Muerta, tanto en la baja del costo de producción energético como en el ingreso de divisas: “El Gobierno se benefició por Vaca Muerta porque abarató el precio de la energía doméstica y aumentó la producción”, sostuvo.

De cara a fin de año, Carrera consideró que la política económica enfrenta un dilema: “Si se prioriza el equilibrio fiscal con más aumentos de tarifas, habrá un nuevo impacto inflacionario; si no, se complicará la meta de superávit”.