Brigitte Bardot y los animales: "son el único orgullo de mi vida”

En 1986, con tres divorcios a cuestas y un hijo al que no veía, la actriz y cantante Brigitte Bardot le encontró un nuevo rumbo a la vida: el amor de los animales. Creó Brigitte Bardot Foundation (BBF) y, dispuesta a todo, en 1987 subastó sus bienes para comprarse una mansión en La Madrague, Saint Tropez, al sur de Francia, su refugio de la vida silvestre que compartió con un millar de animales.

Aunque haya dicho que fue “de la noche a la mañana” su pasión felina por las manadas se había despertado en la década del 70, cuando denunció la matanza de crías de focas en los territorios canadienses del Océano Ártico.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con la Fundación en marcha, BBF rescató más de 9.000 animales maltratados que albergó en “el Arca de BB” como se llama a los 4 albergues propios y los refugios y casas de acogida que dan abrigo a 1150 caballos, 1250 vacas y bisontes, 650 cabras, 3.000 ovejas y 250 cerdos entre otras especies zoológicas.

Brigitte Bardot y Alain Delon, el romance más deseado

Hasta hoy, brindó asistencia jurídica; ofreció en adopción cientos de perros y gatos abandonados; ayudó a los propietarios insolventes a hacerse cargo de sus animales; recaudó cuantiosas donaciones; convocó políticos, famosos y ONGs.

Brigitte Bardot y los animales

Prueba de su tremenda llegada entre los franceses es que en 2010 el partido Alianza Ecologista Independiente le ofreció presentarse como candidata a la Presidencia de Francia. Y públicamente brindó todo su apoyo a la conservadora Marine Le Pen, en cuanto partido fundase.

Sin embargo, BB hizo las cosas de modo tal que su Fundación continuará con vida ahora que ella ya no está.

BBF apoya las acciones de organismos protectores de animales tanto en Francia como en 70 países.

Contundente, amenazó con solicitar la ciudadanía rusa (como su colega Gérard Depardieu), si en Francia se seguían sacrificando elefantes enfermos.

De puño y letra, Brigitte Bardot no sólo escribió una carta pública al presidente Emmanuel Macron reclamándole “acción” para prohibir el sacrificio de animales en mataderos sin aturdimiento que mitigara la conciencia de su dolor, sino además encaró muchas encuestan novedosas, para instalar temas en la opinión pública, por ejemplo:

-declarar a los caballos como animales domésticos

-que se reconozca también en los animales salvajes la condición de “ser viviente y sensible”

-que los candidatos presenten sus proyectos respecto a la vida zoológica

-eliminar la cría de animales en jaulas, las corridas de toros y las riñas de gallos y perros

-la prohibición de la caza dos días a la semana y durante las vacaciones escolares

-la búsqueda de métodos sustitutivos en la investigación científica que experimenta con animales, etc.

Su Fundación, BBF, que fue reconocida de “utilidad pública” por decreto en 1992, también brega por la igualdad de género. Desde su página web denuncia cifras antipáticas: entre 35 y 40% de brecha salarial en perjuicio de las mujeres; entre ninguna y el 15% de las mujeres recibieron un aumento salarial luego de tener hijos.

Su lucha la llevó a los Tribunales en defensa de las ovejas de l'Aïd-el-Kébir, los ciervos canadienses del Parque Michel-Chartrand y los caballos franceses en la Feria de Maurs, en Cantal, por sólo mencionar un puñado de sus muchas batallas.

“Mi Fundación es el único orgullo de mi vida”, escribió en su libro autobiográfico ¿Por qué?

“Han sido muchos años de combates, estrés, esperanzas y pedidos de ayuda. Estos himnos a la vida y el respeto son suficientes pruebas irrefutables de mi indefectible amor por ‘Ellos’ ”, sostenía en el año 2016.

Testimonio de su empatía de siempre con su contracara masculina de la sexualidad francesa a flor de piel, invitó incluso a Alain Delon para compartir la portada de su publicación trimestral, l'Info Journal, en 2002, y se fotografiaron junto a un perro.