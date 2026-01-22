La desaprobación a Javier Milei supera el 50% y la dirigencia política acumula más rechazo que apoyo

Latam Pulse, la iniciativa conjunta de AtlasIntel y Bloomberg, publicó su edición de enero de 2026 enfocada en Argentina. El relevamiento ofrece una radiografía del clima político, social y económico del país a partir de indicadores que permiten seguir la evolución de la opinión pública en un contexto marcado por tensiones institucionales, dificultades económicas persistentes y un escenario político fragmentado.

Aprobación del gobierno de Javier Milei

La medición mostró que la desaprobación al desempeño del presidente Javier Milei alcanzó el 52,8%, mientras que el 43,3% de los encuestados expresó su aprobación. Un 3,9% dijo no saber o prefirió no responder.

Aprobación de Javier Milei

Los datos reflejan que más de la mitad de los consultados manifestó una valoración negativa sobre la gestión presidencial, en tanto que el respaldo positivo quedó por debajo del umbral del 45%.

Evaluación general de la gestión nacional

Al ampliar la consulta a la evaluación del gobierno en su conjunto, el 47,6% calificó la gestión de Javier Milei como mala. En contraste, el 30,5% la evaluó como buena, mientras que un 20,3% la definió como regular.

Evaluación gobierno de Milei

La distribución de las respuestas muestra que las valoraciones negativas superaron ampliamente a las positivas, con un segmento intermedio que optó por una calificación moderada.

Riesgo político y escenarios de inestabilidad

En el apartado dedicado al riesgo político, la principal preocupación señalada por los encuestados fue la posible revelación de grandes fraudes o esquemas de corrupción, mencionada por el 47%. En segundo lugar apareció el aumento de robos y asaltos, con un 32%, seguido por la posibilidad de huelgas a gran escala, con un 27%.

Riesgos políticos

Más atrás quedaron escenarios de mayor gravedad institucional. Un 13% consideró probable una destitución presidencial, mientras que un 12% mencionó la falta de mayoría gubernamental en el Congreso como un riesgo relevante. En último lugar, el escenario de un golpe de Estado fue señalado por sólo el 9% de los consultados.

Cómo evalúan los argentinos la situación económica

La encuesta indagó la percepción económica a partir de tres ejes: la situación de la economía familiar, la economía del país y el mercado de trabajo. Los datos reflejan un clima de fuerte pesimismo en torno al empleo y las condiciones del mercado laboral.

En el plano familiar, el 50% evaluó su situación económica como mala, el 28% la calificó como normal y el 23% como buena. Al trasladar la mirada a la economía argentina en general, el diagnóstico fue aún más negativo: el 60% la consideró mala, mientras que un 20% la evaluó como normal y otro 20% como buena.

Evaluación de la situación económica argentina

La evaluación del mercado de trabajo —un punto sensible en momentos en que el Gobierno impulsa una reforma laboral— arrojó los resultados más críticos. El 70% de los encuestados calificó la situación laboral como mala, frente a un 16% que la consideró normal y apenas un 14% que la definió como buena.

Los principales problemas que preocupan a los argentinos

Consultados sobre los problemas más importantes del país, la corrupción encabezó las menciones con un 42,4%. En segundo lugar apareció el desempleo, señalado por el 34,6% de los encuestados, mientras que la inflación volvió a integrar el podio con un 34,4%.

Principales problemas de los argentinos

El ranking muestra una combinación de preocupaciones estructurales y económicas que persisten en la agenda pública.

La imagen de los principales dirigentes políticos

El informe de Latam Pulse reveló que ninguno de los principales líderes políticos medidos presenta un saldo de imagen positiva superior a la negativa.

El presidente Javier Milei encabezó el ranking con un 45% de imagen positiva, aunque su imagen negativa trepó al 52%. En segundo lugar se ubicó la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, con un 39% de imagen positiva y un 57% de negativa.

Imagen de los principales dirigentes políticos

El gobernador bonaerense Axel Kicillof apareció en tercer lugar, con un 36% de imagen positiva y un 53% de negativa, menor que la de Bullrich. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner registró un 33% de imagen positiva frente a un 60% de negativa.

En el extremo inferior del ranking se ubicó el expresidente Alberto Fernández, con apenas un 7% de imagen positiva y un 83% de imagen negativa, el peor balance entre los dirigentes evaluados.

Ficha técnica

La encuesta se realizó entre el 15 y el 20 de enero sobre una muestra de 4.314 personas adultas residentes en la Argentina. El relevamiento cuenta con un margen de error de ±1 punto porcentual y un nivel de confianza del 95%.

