Osvaldo Jaldo volvió de vacaciones tras ser fotografiado en el Caribe durante el temporal en Tucumán

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, debió adelantar un día su regreso de vacaciones luego de quedar en el centro de una polémica por la difusión de imágenes suyas en una playa del Caribe, mientras su provincia atravesaba un fuerte temporal de lluvias con inundaciones en distintos puntos. La situación derivó en críticas de La Libertad Avanza (LLA), que cuestionó la ausencia del mandatario y el estado de las obras de prevención, y precipitó su reaparición pública para responder a los cuestionamientos.

El mandatario provincial peronista había iniciado una licencia el 8 de enero y tenía previsto retomar la actividad institucional este jueves. Sin embargo, adelantó su regreso y este miércoles reapareció públicamente con una conferencia de prensa convocada para responder a las críticas.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, brindó una conferencia de prensa tras volver un día antes de sus vacaciones

“He solicitado licencia por razones particulares, sin goce de haberes. Es decir, no le ha costado un solo centavo al gobierno de la provincia. Al ser licencia por razones personales, es mi familia y yo los que decidimos qué vamos a hacer en ese tiempo. Nadie más puede opinar”, sostuvo Jaldo, sin brindar detalles sobre el lugar elegido para vacacionar junto a su familia. “Soy guapo, me he reintegrado un día antes”, desafió ante los periodistas.

La defensa del gobernador Jaldo y las críticas a la oposición

En su regreso a la escena pública, Jaldo se mostró acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo y por integrantes del gabinete provincial. Aunque evitó precisar el destino de su viaje, apuntó contra sectores opositores que cuestionaron su ausencia durante el temporal y afirmó que buscan “sacar ventaja de una situación personal”.

El diario La Nación consultó a voceros del mandatario para confirmar versiones que indicaban que Jaldo habría pasado sus vacaciones en el exterior, luego de que circularan en redes sociales imágenes del gobernador en una playa del caribe. Desde su entorno señalaron que “el destino que tomó es elección privada suya”, aunque admitieron que “las fotos son actuales”.

Durante la conferencia, ante una pregunta de la periodista Carolina Ponce De León sobre a quién atribuía la difusión de esas imágenes, Jaldo respondió: “La verdad que eso es un carancheo político. ¿Saben qué es eso? Tratar de sacar ventaja de una situación personal o familiar”. El gobernador expresó su malestar por lo que consideró una intromisión en su vida privada.

La controversia coincidió además con el asesinato de Antonella Álvarez, un hecho que generó conmoción en la provincia. “Hay víctimas de por medio, familias que sufren y nosotros no vamos a permitir que estos temas se politicen, no vamos a permitir el ‘carancheo’ político”, remarcó.

Osvaldo Jaldo: "Tengo derecho a descansar diez días"

A lo largo de sus intervenciones, Jaldo insistió en justificar su viaje y en subrayar la continuidad institucional durante su ausencia. “La Constitución es clara: por algún motivo que no esté el gobernador, está a cargo el vice. Por eso hablo del funcionamiento pleno de las instituciones. Le agradezco a Miguel [Acevedo], que estuvo a cargo de la Gobernación trabajando con todo este gran equipo”, afirmó.

También sostuvo que tenía “derecho a descansar diez días” tras haberse “roto el alma trabajando todo el año” y reiteró que su licencia no implicó erogaciones para el Estado. Con un tono desafiante, aseguró que no lograron “desgastarlo” y recordó el respaldo electoral obtenido por el oficialismo tucumano en las legislativas de octubre, cuando superó el “medio millón de votos”. “Este gobernador es quebrachito, es duro. Así que no se equivoquen: el 27, el quebrachito los va a volver atender”, lanzó.

Sin aludir de manera directa a La Libertad Avanza, Jaldo deslizó que las críticas difundidas en medios nacionales habrían sido impulsadas “por personajes de esta provincia” y se refirió a sectores “ensobrados” de la prensa nacional.

“Me tomé vacaciones de tipo personal. Un gobernador, o cualquiera de ustedes, que se rompe el alma trabajando todo el año, ¿no tiene derecho a descansar diez días? O tenemos que sufrir estas escrachadas políticas porque uno sale con la familia. Se les fue la mano esta vuelta", insistió.

El reclamo de La Libertad Avanza por la falta de obras y la respuesta de Jaldo

Este martes, la filial tucumana del partido que lidera el presidente Javier Milei cuestionó la gestión provincial y exigió explicaciones por el uso de los fondos del plan Pre Lluvia, destinado a obras de prevención ante inundaciones y anegamientos.

“El sufrimiento de los tucumanos no puede seguir siendo el costo de la ineficiencia del Estado provincial. Es tiempo de hacerse cargo”, señaló el comunicado difundido en la red social X por el espacio que conduce el exministro del Interior Lisandro Catalán.

Ante esos cuestionamientos, Jaldo expresó su malestar con el Gobierno nacional. Si bien recordó que competirá políticamente en 2027 y que continuará defendiendo las “banderas” del peronismo, pidió dejar de lado los “egoísmos” y reclamó cooperación entre los distintos niveles del Estado.

“El que quiera, de otro espacio político, venir a ayudar a Tucumán, lo esperamos con los brazos abiertos; aquellos que quieran hacer gestiones a nivel nacional y que tienen cargos institucionales, ya sea en el Congreso o en el Poder Ejecutivo Nacional y quieran ayudar, lo esperamos con los brazos abiertos. Que vengan con respuestas concretas para la gente”, expresó.

Y añadió: “Que nadie venga a sacar ventaja en momentos tristes que le toca vivir a muchos tucumanos y tucumanas, tanto en materia de los fenómenos climáticos como en las cuestiones de seguridad”.

El cruce de Lisandro Catalán con Osvaldo Jaldo

Horas más tarde, el presidente de LLA de Tucumán, Lisandro Catalán, respondió a los dichos del gobernador. En un extenso descargo, sostuvo que su rol opositor implica “marcar las falencias” que observa “desde hace décadas en la provincia” y cuestionó la reacción del oficialismo tucumano. “Pareciera que al Gobierno de Tucumán no se le puede marcar ningún error sin que lo tome como un ataque”, afirmó.

Tuit del presidente de La Libertad Avanza de Tucumán, Lisandro Catalán, en respuesta al gobernador Osvaldo Jaldo

Catalán reclamó a Jaldo que “ordene” la administración provincial y, especialmente, que reduzca “el gasto político”. “Por último, no hacemos politiquería pensando en 2027. El que habló de 2027 fue usted. Le pido que cumpla con su palabra y elimine de una vez por todas los acoples así podamos competir legítimamente”, concluyó el dirigente, exministro del Interior.

El gobierno de Tucumán es considerado un aliado clave del oficialismo nacional en el Congreso. En octubre, Jaldo participó de una reunión de gobernadores con Javier Milei y funcionarios nacionales en la Casa Rosada, donde comenzaron a discutirse las reformas impositiva y laboral.

En diciembre, los legisladores tucumanos respaldaron la ley de Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, aunque rechazaron el capítulo XI, que proponía derogar las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad. Ese mismo mes, el Gobierno nacional giró a la provincia $20.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Por último, Jaldo señaló que aún no adoptó una definición respecto de la reforma laboral impulsada por la Casa Rosada. “No hay una posición tomada”, aclaró, y advirtió que exigirá “reciprocidad” en la relación política con el presidente Milei.

