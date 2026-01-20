El Gobierno acusó a la administración de Osvaldo Jaldo de ser "ineficiente" ante las inundaciones

El temporal que azotó a Tucumán provocó un fuerte cruce entre La Libertad Avanza y el gobernador Osvaldo Jaldo. A través de sus redes sociales, la filial provincial del partido de Javier Milei le exigió explicaciones al gobierno local sobre el uso de los fondos del plan "Pre Lluvia". Este programa estaba destinado a prevenir inundaciones, pero el impacto del clima dejó a varios barrios bajo el agua y desató la bronca de los referentes libertarios en la provincia.

Lisandro Catalán, titular de LLA en Tucumán y ex ministro del Interior, firmó un comunicado durísimo contra la gestión de Jaldo. En el texto, el espacio denunció una "ineficiencia del Estado provincial" y sostuvo que los tucumanos pagaron el costo de la falta de obras. Catalán aclaró que no buscó hacer política con un hecho trágico, pero marcó que existió una ausencia total de planificación y control sobre los recursos que debían mejorar los desagües en los municipios.

Desde el oficialismo tucumano salieron al cruce de inmediato para defender la gestión. El ministro del Interior provincial, Darío Monteros, aseguró que los desbordes ocurrieron por la intensidad del clima y no por falta de inversión. El funcionario tildó al comunicado de LLA como "estéril" y afirmó que el plan de obras evitó daños mayores en lugares que históricamente se inundaban. Monteros pidió prudencia y responsabilidad a los dirigentes nacionales ante la situación de emergencia.

La respuesta más picante llegó por parte del ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, quien chicaneó a Catalán y lo mandó a recorrer el interior de la provincia. El funcionario provincial sostuvo que jamás vio al referente libertario cerca de la gente ni trabajando en el territorio. Nazur destacó que su gestión repavimentó 160 kilómetros de rutas con fondos propios y remarcó que él está en su oficina desde temprano todos los días.

Esta disputa pública puso en duda la solidez de la alianza entre la Casa Rosada y el gobierno de Tucumán. Mientras las familias afectadas intentaron recuperar sus pertenencias, la política local se sumergió en una pelea por la transparencia de los fondos públicos. El conflicto por las inundaciones tensó un vínculo que, hasta ahora, funcionó como un apoyo clave para las reformas que el presidente Milei envió al Congreso desde el inicio de su mandato.

El vínculo estratégico entre Jaldo y la Casa Rosada

Osvaldo Jaldo se consolidó en los últimos meses como uno de los gobernadores peronistas más cercanos al Gobierno nacional. En octubre participó de reuniones clave en Buenos Aires para discutir las reformas laboral e impositiva, donde se mostró predispuesto a colaborar para que a la gestión de Milei le fuera bien. Esa cercanía le permitió a la provincia mantener un diálogo fluido con el Ministerio del Interior y recibir asistencia financiera en momentos críticos de la gestión.

A pesar de esta buena relación, existieron “cortocircuitos legislativos” que marcaron límites en el acuerdo. Si bien los diputados tucumanos apoyaron el Presupuesto 2026, rechazaron puntos sensibles como el recorte del financiamiento a las universidades y las partidas para discapacidad. En diciembre, el Gobierno nacional le mandó a Tucumán 20.000 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que confirmó que, más allá de las diferencias, el apoyo político de Jaldo seguía siendo fundamental para el oficialismo.

Sin embargo, la pelea por las obras amenazó con romper la tregua política en un año clave. Mientras Jaldo buscó equilibrio para no perder los giros de plata de la Nación, los líderes locales de La Libertad Avanza marcaron un estilo propio y crítico para diferenciarse de la gestión provincial. El futuro de esta sociedad va a depender de cómo se resuelvan las acusaciones cruzadas por el manejo de la plata pública y de la capacidad del gobernador para retener el apoyo de sus legisladores en el recinto.

