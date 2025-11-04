Osvaldo Jaldo respaldó la reforma laboral de Milei: "No nos podemos oponer a que se actualicen las leyes"

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, brindó este lunes un explícito respaldo a la reforma laboral que impulsa la gestión de Javier Milei. "No nos podemos oponer a que se actualicen las leyes laborales", sentenció el mandatario provincial durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por su gabinete.

Jaldo justificó su postura argumentando que la legislación actual quedó desactualizada frente a los nuevos paradigmas laborales. "Hoy tenemos la tecnología, la informática, la inteligencia artificial, la robótica que no está contemplada en la ley laboral", detalló ante su vicegobernador, Miguel Acevedo, ministros e intendentes presentes.

El abrazo entre Javier Milei y Osvaldo Jaldo

Buscando matizar el alcance de la reforma, el gobernador aclaró que las modificaciones no deberían afectar derechos adquiridos. "Las modificaciones no van hacia atrás, porque ninguna ley es retroactiva", aseguró a la prensa local.

En esa misma línea de sintonía con las propuestas de la Casa Rosada, Jaldo también se mostró a favor de otra de las iniciativas clave del oficialismo nacional: la modificación del Código Penal para posibilitar la baja de la edad de imputabilidad a 13 años.

El gobernador de Tucumán manifestó su apoyo a las reformas de Milei

Sin embargo, el tono de colaboración de Jaldo cambió drásticamente cuando fue consultado por el conflicto del transporte público que atraviesa la capital tucumana. Los periodistas le preguntaron por la disputa salarial entre empresarios y trabajadores que derivó en una fuerte reducción de la frecuencia de los colectivos.

Contradiciendo su discurso de apoyo a las reformas nacionales, el gobernador responsabilizó directamente al Gobierno Nacional por la crisis, señalando "la falta de recursos". "La Nación se desentendió del transporte público", afirmó Jaldo, y concluyó que "si no fuera por el aporte provincial, Tucumán ya no tendría transporte público".

En esta misma línea, y consultado sobre cómo se sostienen los pagos al transporte en la provincia, Jaldo resaltó: “Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que se siga prestando el servicio de transporte público de pasajeros. Cuando se corta el diálogo y se cierran las puertas, los conflictos pasan a la calle y terminan perjudicando a terceros, a familias que van a trabajar y que ya tienen dificultades económicas. Estos dos años no pasaron en vano. Hay colectivos nuevos, sistema de cobro con tecnología actualizada y calles pavimentadas por donde circulan los colectivos. Tanto la provincia como el municipio hicieron un gran esfuerzo económico”.

Los dichos de Jaldo se dieron tras la cumbre de Milei con 20 gobernadores en Casa Rosada

El gobernador había participado en la cumbre que Milei encabezó el jueves 30 de octubre en la Casa Rosada. El encuentro, el primero tras la victoria oficialista en las legislativas, reunió a 20 mandatarios provinciales y vicegobernadores y se extendió por dos horas, en una señal de fortaleza política para impulsar la agenda de reformas.

Sobre la mesa estuvieron los proyectos clave del Ejecutivo: el Presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y previsional. La reunión fue encabezada por Milei junto al ahora ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el titular de Economía, Luis Caputo, buscando un respaldo integral de la administración.

La reunión de Gobernadores

La convocatoria, gestionada por el ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete, incluyó a la mayoría de los mandatarios, como Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut). Sin embargo, excluyó deliberadamente a cuatro gobernadores peronistas: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

La exclusión generó críticas desde la provincia de Buenos Aires. "Es una lástima", declaró a TN el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien subrayó que Kicillof "hace tiempo que viene reclamando una reunión con el Presidente".

