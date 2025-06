Osvaldo Jaldo apuró a Javier Milei por el apoyo a los gobernadores: "Que no se equivoque"

Aliado habitual del Gobierno, el gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció que participará el próximo lunes en una reunión en Buenos Aires junto a otros 23 gobernadores para abordar la crítica situación fiscal que atraviesan las provincias. La caída en la coparticipación nacional, la baja en el consumo, el aumento del desempleo y la disminución de actividades comerciales e industriales son los ejes del reclamo conjunto al presidente Javier Milei. “O nos va bien a todos o nos va mal a todos”, lanzó, con un tono de advertencia a la gestión nacional.

“Vamos a llevar casos concretos de actividades productivas, industriales y comerciales que se van cerrando, que van dejando a gente sin trabajo o adelantando vacaciones”, señaló Jaldo.

“Las variables macroeconómica son importantes, como tener déficit cero a nivel nacional o un pequeño superávit, bajar la inflación al 1,5%, reducir el riesgo país a 700 (puntos) o la vuelta al crédito. La macro es importante, pero no suficiente. Hay que ver si nuestras empresas hoy están en condiciones de competir con otros países del mundo frente a la liberación de las importaciones. Y la situación nos está demostrando que no”, añadió.





Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tucumán: el gobernador Jaldo intervino la ciudad de Alberdi por presunta vinculación del intendente con el narcotráfico

El gobernador dijo que en la reunión se hablará "no solo del Estado provincial, sino también de la actividad privada". Al paso que vamos va a haber un costo social muy importante en la República Argentina si el Gobierno nacional no reacciona en tiempo y en forma”, expresó,

En ese sentido, remarcó que la Nación "tiene que tener un diálogo más profundo con las provincias".

"Lo dice alguien que ha sido calificado como un gobernador dialoguista desde el primer momento”, blanqueó. Y amplió: "Yo puedo ser dialoguista, pero yo dialogo a favor de la provincia de Tucumán. Cuando nos tocan lo que nos corresponde a los tucumanos vamos a dialogar más fuerte”, aseguró.

Afirmó que “ a la Nación tiene que irle bien, pero con las provincias incluidas. Que no pretenda el presidente (Javier Milei) que le vaya bien al gobierno nacional y a los 23, 24 distritos del interior nos vayan mal. Eso no existe en ninguna posibilidad. O nos va bien a todos o nos va mal a todos", lanzó.

"El Presidente lo tiene que tener claro y no va a poder gobernar si no gobierna con los gobernadores. Que no se equivoque”, advirtió el gobernador de Tucumán.

La coparticipación federal es un modelo que fracasó

Finalmente, el Jaldo señaló: “El gobierno nacional tiene que entender que solo no va a poder gobernar. Necesita el acompañamiento de las provincias. De la misma manera nosotros necesitamos el acompañamiento de la Nación”.

Osvaldo Jaldo y el robo de su celular: "Fue un hecho aislado"

Esta semana, el gobernador fue víctima de un insólito robo durante un acto institucional en La Cocha, al sur de la provincia: una mujer logró sustraerle el celular del saco mientras se tomaba fotos con militantes. Recién al subir a la camioneta que lo aguardaba, el gobernador notó el faltante y dio aviso inmediato a su equipo de seguridad.

Rápidamente, la policía local junto con custodios del mandatario revisaron las imágenes captadas por un fotógrafo que cubría el evento. En una de las fotos, observaron a una mujer con el brazo extendido hacia el bolsillo del gobernador. Fue reconocida por dirigentes locales y ubicada a través de su domicilio en Los Pizarro, a unos siete kilómetros de La Cocha.

La Rioja, en el epicentro del ajuste: cae 4,2% la coparticipación y crece la tensión con Nación

La policía allanó su vivienda, recuperó el dispositivo robado y secuestró además una notebook y tres pendrives. La mujer fue detenida y trasladada a la comisaría de La Cocha. El celular fue reintegrado al gobernador cerca de una hora después del hecho. La causa tramita en el Centro Judicial de Concepción.

Consultado al respecto, Jaldo se refirió públicamente al incidente: “Nunca me había pasado una situación así. Nosotros caminamos entre la gente, compartimos, y claro que eso implica una exposición. Pero ya está todo en manos de la Justicia. Serán ellos quienes determinen qué ocurrió y quiénes estuvieron involucrados. Tengo plena confianza en las instituciones”.

A pesar del revuelo, el mandatario tucumano descartó reforzar su seguridad personal: “Creo firmemente que esto fue un hecho aislado. Tucumán tiene gente buena, respetuosa. Seguiremos recorriendo cada rincón de la provincia, como lo hemos hecho desde el primer día de gestión”, sostuvo.

El caso tomó una dimensión mayor al conocerse que la mujer detenida podría estar vinculada políticamente con el municipio de Juan Bautista Alberdi, sacudido por un escándalo de presunta narcotráfico que ya llevó a la intervención del Ejecutivo provincial y a la convocatoria de elecciones para octubre.

LT