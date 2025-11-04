Este martes, a partir de las 12:00, la Comisión de Presupuesto y Hacienda —que estuvo presidida por José Luis Espert hasta que estalló su vínculo con el presunto narcotraficante Federico “Fred” Machado— volverá a ser el escenario donde se medirán fuerzas. Será una prueba para una oposición tras el triunfo oficialista en las legislativas de 2025.

Durante buena parte del año, el Congreso había funcionado como un territorio adverso para el Gobierno. Las derrotas parlamentarias se habían vuelto una costumbre. Pero la sesión convocada a partir del emplazamiento votado el 8 de octubre —en aquellos días en que el peronismo todavía confiaba en arrasar en las urnas— será la primera oportunidad para saber si el bloque opositor conserva la musculatura necesaria para resistir o condicionar las iniciativas libertarias.

Benegas Lynch reemplazó a Espert al frente de la Comisión de Presupuesto del Congreso

Tras el pedido de licencia de Espert en la Cámara de Diputados y su renuncia a la Comisión, el encuentro será encabezado por Bertie Benegas Lynch. Antes de llegar a esta instancia se realizaron ocho reuniones informativas con funcionarios de distintas áreas. La última, el jueves pasado, contó con la presencia del nuevo canciller, Pablo Quirno.

En una de esas reuniones, el diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, había anticipado su intención de presentar un dictamen alternativo que ajustara las proyecciones oficiales. Su propuesta contemplaba una reducción del superávit previsto: del 1,5% del PBI al 0,9%, con la incorporación el impacto de las leyes cuyos vetos fueron revertidos por el Congreso.

Este punto es importante porque presenta una aparente discrepancia técnica pero, en realidad, refleja una disputa política: la oposición intenta “aterrizar” las metas del Gobierno en un escenario financiero más “realista”, mientras el oficialismo defiende la idea de un alto superávit que simboliza el éxito de sus políticas económicas.

El Gobierno cambió el tono y mandó a Bullrich y Quirno al Congreso mientras busca postergar el Presupuesto 2026

Massot, sin embargo, no participará esta vez. Se encuentra en Armenia, donde forma parte de una delegación de legisladores argentinos que se reunió con el presidente del Parlamento local, Alen Simonyan, para tratar "asuntos de cooperación bilateral".

Esa fue también la razón de su ausencia en los encuentros previos de la comisión. Este martes, su silla volverá a quedar vacía y, según se prevé, será ocupada por el cordobés Oscar Agost Carreño, compañero de bancada en Encuentro Federal.

El objetivo de firmar un dictamen este martes se enfrentará con la estrategia oficialista de estirar los tiempos hasta el recambio legislativo del 10 de diciembre. Varios opositores, en conversaciones reservadas, admiten que aceptarían esa postergación si el Gobierno garantiza que el Presupuesto se tratará en sesiones extraordinarias.

Presupuesto 2026 | El titular de ARCA expuso ante Diputados en una comisión muy tensa: "No respondió nada"

Entre los bloques opositores más intransigentes —Unión por la Patria y el Frente de Izquierda— predomina la voluntad de avanzar con la firma del dictamen, aunque reconocen que se necesitan 25 voluntades, un número que hoy parece difícil de alcanzar. Si logran reunirlas, el oficialismo se limitará a mostrar su propio texto. Si no, dejarán que el encuentro se disuelva y esperarán a diciembre.

La Comisión de Presupuesto está integrada por 7 diputados de La Libertad Avanza, 6 del PRO, 3 de la UCR, uno de la Liga del Interior, 2 de Innovación Federal, 2 del MID y una representante de Producción y Trabajo. En total, 22 legisladores que podrían acompañar al oficialismo.

El Gobierno busca retrasar el debate del Presupuesto 2026 y la oposición ya trabaja en proyectos alternativos

En el otro extremo, hay 27 diputados: 20 de Unión por la Patria, Christian Castillo de la izquierda, 2 de Encuentro Federal, 3 de Democracia para Siempre y uno de la Coalición Cívica.

A simple vista, la oposición contaría con los números para imponerse. Sin embargo, falta comprobar si todos los que deben estar, efectivamente, estarán.

