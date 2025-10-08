El diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, presentó hoy un pedido de licencia para ausentarse del Congreso hasta el final de su mandato. A pocos días de recibir la imputación judicial por una denuncia del dirigente y actual candidato a diputado por Fuerza Patria, Juan Grabois, es acusado de su presunta vinculación con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.

Según la nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Espert justificó su solicitud por “motivos personales”. A la espera de la votación en el recinto, la decisión deberá definirse aún sobre si será con o sin goce de sueldo, conforme al artículo 17 del reglamento de la Cámara de Diputados.

A partir de la presión de sus aliados del partido de Mauricio Macri que consideraban necesario un paso al costado para desactivar la crisis, presentó su pedido de licencia y, Menem se resistió y aguardó instrucciones de la Casa Rosada.

El economista comunicó su decisión de ausentarse del Congreso en una carta al presidente de Diputados

Espert fue imputado ayer por la denuncia presentada por Juan Grabois por los 200.000 dólares que el diputado habría recibido en 2019 de Federico “Fred” Machado. Estados Unidos reclama para que sea juzgado en el fuero criminal del Distrito Este de Texas. Machado reconoció haber financiado la campaña presidencial del libertario y aseguró que el dinero era “un primer pago de un contrato más amplio” por una asesoría en Guatemala.

Se suma además a otros movimientos recientes de Espert: el lunes renunció a la Comisión de Presupuesto, luego de que sectores de la oposición reclamaran su apartamiento antes del debate de la ley de gastos 2026, y luego decidió bajarse de la candidatura para renovar su banca por Buenos Aires en las elecciones legislativas de octubre.

A la fecha, no asistió a la sesión en la que la oposición busca limitar la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). De avanzar la iniciativa, supondría un duro golpe para el Gobierno.

Fred Machado admitió haber entregado más de u$s200.000 a Espert y reconoció "fue un error negarme"

El empresario argentino, investigado por estafas millonarias e importación de cocaína a Estados Unidos, habló por primera vez sobre su vínculo con el diputado nacional José Luis Espert. Aseguró que ayudó económicamente a Espert en sus inicios y que el liberal lo negó cuando estalló el escándalo: “El error de Espert fue negarme”.

Luego reveló que firmó un contrato con él en 2019 por más de u$s200.000: "Lo hice por lástima, no era el Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’. En ese momento me pareció un tipo noble, con una causa honesta”. Aclaró que su apoyo no fue millonario ni oculto, sino que incluyó un contrato, logística y algunos gastos durante la campaña.

A juicio de Machado, Espert utilizó aviones y vehículos suyos durante la campaña de 2019. “A Viedma fuimos en mi avión y luego creo que fuimos a Catamarca. Él voló dos veces en ese avión. Además, él volaba en otro avión que le había puesto, que tampoco era para la campaña, era más que nada para la presentación del libro”, detalló.

El empresario acusado de narcotráfico y fraude fue detenido en su domicilio de Viedma, donde cumplía prisión domiciliaria

El hombre de negocios también mencionó la camioneta Jeep blindada que le facilitó al diputado. “No fue un atentado. Pasó por la Villa 31 y le tiraron dos piedras. Esa camioneta era de un primo mío”, aclaró Machado, refiriéndose a Claudio Ciccarelli, dueño de la Jeep Grand Cherokee utilizada por Espert para los traslados de la campaña presidencial.

Además, recordó los primeros encuentros con el diputado libertario, cuando el diputado presentaba su primer libro, y aseguró que lo ayudó confiando en una causa honesta y en un joven político comprometido. “Hay fotos, hay testigos. Si hubiera dicho ‘sí, lo conocí, me ayudó y después se metió en un lío’, nadie lo hubiera crucificado. Pero prefirió negarlo”, agregó, señalando la sensación de traición que le provocó la negativa.

