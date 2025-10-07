Los aviones Tango 01 y Tango 04, usados por presidentes y otros funcionarios del Poder Ejecutivo de Argentina, podrían estar vinculados con el narcoescándalo que hizo renunciar a José Luis Espert a su candidatura a diputado por La Libertad Avanza.

Las aeronaves aparecen nombradas en el mismo documento bancario donde se registró la transferencia de 200 mil dólares del empresario Federico "Fred" Machado al economista, según reveló una nota del periodista Sebastián Lacunza publicada en ElDiarioAr. Se trata de transacciones por 2.650.000 dólares en el fideicomiso Aircrafts Guarantee Corporation, radicado en Texas, Estados Unidos. Este fideicomiso pertenece a la estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin, considerada socia de Machado por los fiscales de Texas y condenada a 16 años de prisión por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

Fred Machado habló tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional: "Lo ayudé con unos mangos, me dio lástima"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según un registro de operaciones del Bank of America anexado al expediente de la causa que investiga a Machado por presunto narcotráfico y lavado de dinero, los días 14 de junio, 23 de junio y 6 de julio de 2016 se ingresó dinero a diferentes cuentas haciendo referencia a los aviones Tango 01 y Tango 04. En aquel momento, durante el primer año de gobierno de Mauricio Macri, el Tango 01 estaba en desuso, lo que hace aún más misterioso el pago, según cita la nota publicada por ElDiarioAr.

Ruta del dinero: una transferencia proviene de un paraíso fiscal

El archivo indica que las empresas America Core Aviation, radicada en Delaware, y Sunrise Investors o Sunrise Company, radicada en California, transfirieron dinero en esas fechas a través del mismo fideicomiso que utilizó Machado en la transferencia a Espert. En el registro bancario, aparece una columna titulada “orig to bene instr”, que puede vincularse al beneficiario del envío del dinero. Es en esa columna que aparecen mencionados los aviones argentinos.

En los pagos de America Core Aviation, del 14 de junio y 6 de julio de 2016, que totalizan 1.650.000 dólares, esa columna dice “Argentina Boeings Tango 01 y Tango 04”, según reporta Lacunza. En la transacción del 23 de junio, de Sunrise Investors, la anotación es más críptica: “ref escrow agreement Boeing MSN26456 & 25487 Argentine registration T-04 AND T-01”.

El pasado de Machado antes de Espert revela una trama narco que se remonta a 2010

La empresa America Core Aviation está radicada en Delaware, un estado reconocido como paraíso fiscal de Estados Unidos. Su beneficiaria final sería la rusa Shalva Pavlovich Chigirinskiy. La otra firma, Sunrise Investors o Sunrise Company, es una compañía de desarrollo inmobiliario con sede en California. En el circuito de transacciones intervino también el JPMorgan Chase Bank, la plataforma de criptomonedas OKX y NVX Capital, una empresa financiera de Monterrey, México.

Mercer-Erwin está presa porque la justicia de Texas comprobó que entre los más de mil aviones que manejaba Aircrafts Guarantee Corporation, algunos llevaban cocaína a países de América Latina. Se cree que el fideicomiso podría haberse usado tanto para operaciones de lavado de dinero como para otro tipo de transacciones, pero cuesta entender por qué el Estado argentino habría usado ese camino para vehiculizar dinero relacionado con sus aviones en 2016.

Machado continúa bajo arresto domiciliario en un country en las afueras de Viedma, mientras espera que la Justicia argentina se expida sobre el pedido de extradición a Estados Unidos.

MB/