Jaldo inauguró una nueva cárcel en Tucumán y sumó 800 plazas al sistema penitenciario

El gobernador de Tucumán habilitó la última etapa de construcción del Centro Penitenciario Benjamín Paz que albergará a 800 reclusos más, extendiendo el servicio a 1600 internos en total. La obra representó una inversión de $27.186.950.936.

El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, presidió este martes la inauguración de la segunda etapa del moderno Complejo Penitenciario Benjamín Paz, ubicado a 54 kilómetros de San Miguel de Tucumán, en el municipio de Trancas. La obra representa una inversión de $27.186.950.936 y se convierte en un establecimiento penitenciario modelo a nivel regional.

El mandatario de la provincia más densamente poblada del norte argentino, explicó: “Hoy inauguramos una cárcel que no sólo amplía la capacidad del sistema penal, sino que también devuelve a la calle a cientos de policías que estaban cuidando detenidos en comisarías, cuando su función es proteger a la ciudadanía”.

A su vez, Jaldo valoró que, en menos de dos años de gestión, Tucumán pasó de 1.200 a casi 2.000 plazas penitenciarias, gracias a este tipo de obras en Benjamín Paz a lo que se suma la reciente apertura de la cárcel de la localidad de Delfín Gallo. Subrayó también que esta inversión de más de 27 mil millones de pesos fue ejecutada con mano de obra, materiales y empresas tucumanas, generando empleo e impacto económico local.

El mandatario agradeció el trabajo conjunto de los tres poderes del Estado y reconoció la colaboración de las fuerzas federales de seguridad que apoyan en el control del narcotráfico en el norte de la provincia.

“Muchos hablan de seguridad, pero nosotros mostramos resultados concretos. Esta cárcel es un hecho, una respuesta real a una demanda histórica, profundizando la seguridad”, dijo.

Además, Jaldo aseveró: "Vamos a descomprimir las comisarías a partir de esta tarde, cuando comiencen los traslados. Esta cárcel tiene un doble propósito: tener más plazas para traer a más gente que determine la justicia y sacar policías a calle, que ya no tendrán que cuidar detenidos".

Características de la obra

Con esta ampliación, el complejo incorpora unas 700 nuevas plazas, lo que eleva su capacidad total a 1600 reclusos condenados. Los internos serán alojados en módulos diferenciados según el tipo de delito, la conducta y la condición de la pena, en línea con las normativas nacionales y los tratados internacionales de Derechos Humanos.

El diseño del establecimiento respeta los lineamientos de la Ley 24.660, que regula la ejecución de las penas privativas de libertad en Argentina. La distribución de los espacios está pensada para optimizar la vigilancia, reducir los niveles de tensión interna y favorecer una convivencia segura tanto para los internos como para los 1.372 agentes penitenciarios que prestan servicio en el lugar.

"Benjamín Paz es una necesidad hecha realidad y Tucumán es la segunda provincia que inaugura una cárcel de estas características a nivel nacional", dijo Jaldo.

El Complejo Penitenciario Benjamín Paz es considerado la mayor obra carcelaria construida en Tucumán en los últimos 100 años. Su infraestructura responde a los nuevos paradigmas de diseño penitenciario de tipo "campus abierto", gracias a su amplio predio de 130 hectáreas, con 18.000 m² cubiertos. Cuenta con un perímetro de seguridad cercado por triple alambrado y torres de control, una calle central que conecta las distintas unidades, y áreas destinadas al trabajo, la recreación, la práctica religiosa, la actividad deportiva, la educación y la lectura, con escuela y biblioteca.

Asimismo, el Gobernador recordó la incorporación de más personal para el Servicio Penitenciario: "Tucumán dio un paso importante en seguridad. Hoy el servicio penitenciario pasó de 1.300 agentes a más de 3.000, porque no solo estamos cubriendo este complejo", y adelantó: "El año que viene vamos a terminar el complejo de Las Talitas, cuyo proyecto se remodeló porque iba a ser una alcaldía para 250 plazas y se modificó para que sea un complejo penitenciario para albergar a 600 personas".