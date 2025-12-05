Jaldo rompe el tablero en el Senado: Ávila se suma al nuevo monobloque Independencia

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, encabezó una conferencia de prensa junto a su gabinete provincial en la que anunció oficialmente que la senadora nacional Beatriz Ávila integrará el nuevo monobloque Independencia en el Senado de la Nación. El mandatario presentó la decisión como la formalización de un trabajo conjunto que ambos vienen desarrollando desde hace meses en el ámbito legislativo.

“Hoy también venimos a presentar, y yo diría con mucha alegría, la formalización de un trabajo institucional que veníamos haciendo ya en el Senado desde hace tiempo”, expresó Jaldo. El gobernador subrayó la importancia del vínculo político con Ávila y el trabajo coordinado en temas tanto nacionales como provinciales: “Nos hemos venido complementando en el Senado, conversando sobre diferentes temas de agenda nacional y también sobre lo que concierne a la provincia de Tucumán”.

Una alianza política que se institucionaliza

Durante su exposición, Jaldo destacó el aporte legislativo de la senadora: “La senadora Ávila nos ayudó y nos colaboró no solo en materializar leyes necesarias, sino también en gestiones fundamentales para la provincia”.

Asimismo, el gobernador agradeció públicamente la decisión política de Ávila de constituir el monobloque y aseguró que este paso consolida una estrategia ya existente:“Quiero agradecerle públicamente la decisión de formar, por primera vez, el Bloque Independencia en el Senado. Este paso viene a formalizar lo que ya veníamos trabajando juntos”.

Para Jaldo, la creación del bloque permitirá fortalecer la presencia de Tucumán en el Congreso: “La integración del Bloque Independencia nos va a permitir darle a Tucumán una mayor presencia en el Congreso de la Nación”.

En ese sentido, definió la conformación del monobloque como el inicio de una nueva etapa institucional:“Este es un hecho muy importante para Tucumán y para nuestra voz en el Senado. Seguiremos gestionando y trabajando en unidad por el crecimiento de la provincia”.

Jaldo estuvo acompañado por los ministros Daniel Abad (Economía y Producción), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Darío Monteros (Interior), Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público), Susana Montaldo (Educación), Luis Medina Ruiz (Salud Pública); además de la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, y el presidente del Partido por la Justicia Social, Germán Alfaro.

Ávila: “Es un bloque que tiene como objetivo a Tucumán”

Por su parte, la senadora Ávila celebró la conformación del monobloque y explicó que se trata del resultado de un proceso político compartido con el gobernador: “Es como había manifestado el Gobernador, hemos formalizado ayer en el Senado de la Nación la conformación del monobloque Independencia, producto de un proceso y de un trabajo que venimos desarrollando con el Gobernador, que tiene como objetivo a Tucumán”.

Ávila enfatizó que la función de los senadores es representar a sus provincias, lo que requiere diálogo permanente con el Ejecutivo provincial: “Lo que demanda tener un diálogo permanente con el Gobernador”.

Agenda 2026: presupuesto, reformas y leyes clave

La senadora anticipó una agenda parlamentaria intensa para el próximo año, marcada por iniciativas del Gobierno nacional:

“Se vienen grandes temas en el Congreso de la Nación, transformaciones desde el Gobierno Nacional, que los estamos estudiando con el Gobernador, como el Presupuesto 2026, ya que desde hace dos años la Nación no cuenta con este presupuesto, tan necesarios también para las provincias”.

Ávila también mencionó proyectos que impactarán en la economía nacional y provincial: la reforma laboral, cambios en la Ley de Glaciares, modificaciones al Código Penal y otras iniciativas que se trabajan desde el Partido por la Justicia Social dentro del Frente Tucumán Primero.

Sintonía política y respaldo a la gestión provincial

Respecto de su pertenencia partidaria, Ávila afirmó: “Nosotros estamos convencidos de estar en este frente, porque el Gobernador ha dado muestras claras de que coincidimos en nuestras ideas, como mantener un equilibrio fiscal, hacer el ajuste que había que hacer, pero con la gente adentro. Esta es la referencia del modelo de Tucumán que nosotros priorizamos”.

Además, destacó el rol del gobernador en un contexto social complejo: “El Gobernador ha garantizado la paz social en diciembre. Él representa a 1.900.000 tucumanos, gobierna para todos, piensa para todos y en esta misma sintonía trabajo en el Senado de la Nación, representando a la provincia de Tucumán con una enorme responsabilidad”.

Ávila subrayó también los avances de la gestión provincial en áreas clave como seguridad, educación, salud y obra pública:

“Están a las claras los avances y los resultados que ha tenido la Provincia de Tucumán en materia de salud y educación; además de que la Provincia se hace cargo de la seguridad. La obra pública no se ha paralizado”.

Por último, remarcó la necesidad de coordinar con Nación y los diputados tucumanos el Presupuesto 2026 para garantizar obras y recursos sociales: “Estamos estudiando, en sintonía con los diputados nacionales, el presupuesto para las obras que Tucumán necesita. También es importante saber qué recursos va a tener la provincia en materia social”.