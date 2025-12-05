Festejos de ensueño: escapadas únicas para vivir una Navidad y Año Nuevo inolvidables en hoteles top de Argentina y Miami

El espíritu festivo de fin de año es la excusa perfecta para planificar una escapada memorable. Para quienes buscan vivir la Navidad y recibir el Año Nuevo de una forma verdaderamente especial, una cuidada selección de hoteles premium en Argentina y Miami diseñó propuestas únicas. Estos destinos combinan entornos naturales asombrosos con una gastronomía de primer nivel y celebraciones temáticas, garantizando una despedida de año inolvidable.

Naturaleza exuberante: lujo y selva en Iguazú

Celebrar las Fiestas rodeado de la inmensidad de la selva misionera es una experiencia inigualable. Los hoteles en Iguazú transforman las celebraciones tradicionales en eventos de cinco estrellas.

Iguazú Grand: este resort conjuga bienestar y placer culinario. Su Cena de Nochebuena se presenta como un gran buffet navideño que deslumbra con langostinos, ceviche, rolls orientales y show de cortes en vivo, con vinos Escorihuela Gascón Reserva y espumante Chandon. El Año Nuevo se viste de gala con la "Special White Night" : un cocktail de bienvenida, cena buffet, show en vivo (violín, saxo y violoncelo) y after party con banda, con el brindis estelar de Baron B, Luca y Terrazas Reserva.

Panoramic Grand: con una ubicación privilegiada sobre una barranca natural con vistas a los ríos Iguazú y Paraná, este hotel invita a una celebración más íntima, inmersa en la naturaleza. Su restaurante La Cocina de las Pioneras y el Spa YSYRY garantizan una fusión de tranquilidad y sabores regionales para Navidad y Año Nuevo.

Curiosidad y consultas en Iguazú: si la selva y el lujo te llaman, podes explorar sus propuestas completas. Los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al (+54 9 3757) 443-973 o por mail a [email protected].

Épica patagónica: montañas, glaciares y diseño

Para los amantes del frío elegante y los paisajes monumentales, la Patagonia ofrece escenarios de ensueño para cerrar el ciclo.

Wyndham Garden Hotel del Glaciar (Ushuaia): en la Reserva Natural El Martial, con vistas imponentes al Glaciar Martial y al Canal Beagle, este hotel propone una Navidad con sabor patagónico . La cena del 24 de diciembre incluye un delicioso roll de cordero patagónico y postre de helado de calafate, maridado con vinos de Bodega San Humberto y cerveza Beagle tirada.

Montano Suites (El Calafate): la gran apertura de la temporada. Este hotel boutique renueva la esencia patagónica con arquitectura contemporánea y un diseño minimalista. Sus habitaciones mountain view y la experiencia sensorial (fragancia exclusiva, degustación Wine & Candles) proponen una estadía moderna y sofisticada para celebrar estas Fiestas.

Para planificar tu viaje al fin del mundo: las reservas en Wyndham Garden Ushuaia pueden gestionarse llamando al 0800 266 0588 o escribiendo a [email protected]. En Montano Suites, se sugiere visitar su web: https://montano.com.ar/.

Diversidad de escenarios: fiestas en Ciudad y laguna

Buenos Aires y sus alrededores ofrecen opciones flexibles, desde el pulso urbano hasta la paz de la laguna.

Ker Hoteles (San Telmo, Recoleta, Belgrano y Urquiza) : con varias ubicaciones estratégicas, Ker Hoteles es ideal para quienes eligen la ciudad sin renunciar al confort. Ofrecen espacios modernos, restaurantes propios, health clubs y spa, asegurando una atención personalizada para disfrutar de Navidad o Año Nuevo.

Howard Johnson Chascomús: frente a la laguna, este hotel es perfecto para un descanso familiar. Ofrece Paquetes Especiales que incluyen 1 o 2 noches con desayuno y cenas festivas con DJ y brindis. Destaca el FULL DAY de CELEBRACIÓN, que combina spa, asado, sunset con brindis y fiesta para cerrar el año sin necesidad de alojamiento.

Explora opciones en el centro y la Provincia de Buenos Aires: para las propuestas de Ker Hoteles, la consulta central es a través del 0810-3456-537. Si te atrae la laguna, contacta a Howard Johnson Chascomús vía mail: [email protected].

Escapada internacional: glamour y mar en Miami

Para cambiar el mood y recibir el año bajo el sol, la costa de Miami Beach se posiciona como el destino vibrante por excelencia.

New Point Miami: ubicado en la emblemática Collins Avenue, este hotel permite celebrar frente al mar. Ofrece departamentos equipados, acceso directo a la playa, piscina, gimnasio y cancha de tenis. Una propuesta ideal para despedir el año en un entono tropical, cálido y lleno de energía.

Consulta y prepara tu viaje a la Florida: para conocer la disponibilidad frente al mar de New Point Miami, puedes comunicarte al [email protected] o llamar al (305) 397.8952.

Un fin de año a la medida de tus sueños

Ya sea que te inclines por el encanto sereno de la Patagonia nevada, la calidez exótica de la selva misionera, el dinamismo de la capital argentina o el vibrante ambiente playero de Miami, las opciones para las Fiestas 2026 están diseñadas para superar cualquier expectativa. Cada uno de estos hoteles no solo ofrece una estadía, sino una experiencia curada donde el confort, el lujo y la gastronomía se unen para crear recuerdos imborrables. La clave para un cierre de año espectacular está en elegir el escenario que mejor se adapte a tus deseos. Es el momento perfecto para empezar a planificar esa celebración única que marcará la bienvenida al nuevo ciclo.