La agenda de verano de Concordia: entre el ritmo del Carnaval y el descanso termal

La ciudad entrerriana se posiciona como un destino clave del Litoral, combinando su gran infraestructura de eventos -desde la Fiesta de la Citricultura hasta la Maratón Internacional de Reyes- con una rica oferta de naturaleza, enoturismo y patrimonio cultural.

Concordia
La agenda de verano de Concordia, una rica oferta de naturaleza, enoturismo y patrimonio cultural. | Concordia

Ubicada estratégicamente a orillas del río Uruguay y rodeada por el vasto Lago Salto Grande, Concordia despliega una agenda de verano que satisface tanto a los amantes de la adrenalina como a quienes buscan desconexión. La ciudad, un punto fuerte en el corredor del Mercosur, concentra en pocos kilómetros atractivos que van desde las fiestas tradicionales y el deporte de alto rendimiento hasta la serenidad de sus complejos termales.

Diciembre a febrero: el calendario de grandes citas

La temporada alta en Concordia tiene hitos marcados que atraen visitantes de todo el país y la región:

  • Fiesta Nacional de la Citricultura: la 47ª edición tendrá lugar del 5 al 7 de diciembre en el Parque Central Viñedos Moulins. Este evento es un punto de encuentro entre la producción, la industria y el turismo, y su escenario principal convocará a artistas como Ángela Leiva, Marama y Uriel Lozano.

  • Maratón Internacional de Reyes: el 10 de enero, Concordia albergará la 47ª edición de esta competencia, que se consolidó como un circuito de élite y uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario provincial, convocando a miles de atletas y aficionados.

  • Carnaval 2026: a partir del 24 de enero, el corsódromo Atanasio Bonfiglio se vestirá de brillo y ritmo. Las cuatro comparsas en competencia son un foco de creatividad y despliegue que, cada año, renueva su poder de convocatoria.

  • Vendimia: durante enero y febrero, la ciudad celebra el crecimiento de su sector vitivinícola con degustaciones y recorridos que reflejan el impulso del enoturismo local.

Concordia

Concordia

Patrimonio, relax y aventura en el Litoral

Más allá de los eventos masivos, el destino invita a conectar con la historia y el paisaje. En el Parque San Carlos se entrelazan la tradición citrícola del Naranjal de Pereda y la historia del Castillo San Carlos, un sitio que inspira el recuerdo de Antoine de Saint-Exupéry (El Principito). Además, el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande ofrece visitas guiadas gratuitas a esta impresionante obra binacional.

La tranquilidad se encuentra en sus tres complejos termales (Termas de Concordia, Termas del Ayuí y Termas Punta Viracho), que ofrecen opciones de relajación, bienestar y aventura (como arborismo y canopy).

Concordia

Concordia

Concordia

Para los amantes del agua, el Lago Salto Grande y el río Uruguay son un paraíso para la pesca deportiva y los deportes náuticos como el kayak y el remo, siempre bajo el acompañamiento de guías locales.

Concordia

Sabores con identidad y un legado arquitectónico

La gastronomía de Concordia es un reflejo de su entorno, destacándose los pescados de río, los cítricos, la miel y los arándanos. Esta identidad culinaria se disfruta en la variada oferta de su Costanera y en el corredor gastronómico céntrico con los foodtrucks de “Terraza de la Costa”. El auge del enoturismo se nota en sus bodegas, que invitan a degustar cepas como Tannat, Marselan, Chardonnay y otras.

Concordia

Finalmente, el valor cultural de la ciudad fue recientemente reconocido con la distinción de Ciudad Art Nouveau de América 2025, una característica que se recorre a través de su circuito arquitectónico y una diversa red de museos y centros interpretativos. Como: el Museo y Centro Cultural Salto Grande, el Museo de Artes Visuales, el Museo Regional Palacio Arruabarrena, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo Provincial de la Imagen, el Centro de Interpretación del Castillo San Carlos y Costa Ciencia.

Con esta fusión de naturaleza, patrimonio y una agenda de eventos vibrante, Concordia se afianza como una de las elecciones más dinámicas para el turismo de verano en Entre Ríos. Para más info ingresá aquí.

