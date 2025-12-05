Inglés, cultura y comunidad: el proyecto que marca un antes y un después en el Barrio Mugica

La Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) celebró un nuevo cierre lectivo en el Barrio Mugica (ex Barrio 31), un ciclo que por tercer año consecutivo se consolidó como una propuesta educativa sostenida y gratuita para niños y adolescentes. El programa, apoyado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad, el financiamiento inicial del Rotary Club de Buenos Aires y la donación de libros por parte de Cambridge, Oxford University Press y Macmillan, volvió a reunir a familias, docentes y autoridades en una jornada que combinó emoción, reconocimiento y comunidad.

Este año, además, se reconoció especialmente el desempeño de los estudiantes con premios a Excelencia Académica, Asistencia Perfecta, Compromiso y Dedicación, así como menciones especiales vinculadas a la participación en el concurso nacional de poesía en inglés “Heroes Wanted: take a look around” de AACI. Un guiño temprano a lo que este proyecto propone: valorar no solo el aprendizaje del idioma, sino también el esfuerzo, la sensibilidad y la creatividad de sus alumnos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Más que un curso de inglés: una puerta hacia nuevas oportunidades

El Centro Comunitario Bajoautopista recibió a sus estudiantes de nivel primario y secundario, de entre 6 y 15 años, que completaron su cursada anual y recibieron sus diplomas en una ceremonia que volvió a poner en valor la importancia de acercar herramientas reales para ampliar horizontes. “Para nosotros es fundamental la enseñanza de idiomas y todas las herramientas que promuevan las capacidades de las personas”, destacó Gabriel Mraida, Ministro de Desarrollo Humano y Hábitat. “La política social tiene que impulsar las capacidades: el esfuerzo de cada uno con las herramientas correctas es lo que genera desarrollo”, agregó.

Gabriel Mraida, Ministro de Desarrollo Humano y Hábitat

Josefina Rouillet, Directora de AACI, les habla a los alumnos

La alianza entre la Dirección de Abordaje Territorial y la AACI permitió no solo sostener un programa de enseñanza formal de inglés, sino también abrir un abanico de experiencias culturales que se volvieron parte esencial del aprendizaje.

Durante el año, como también en ediciones anteriores, los estudiantes participaron en actividades en el British Arts Centre (BAC), en celebraciones y festejos especiales como el Día del Niño, y en visitas culturales como el programa “Nuevas Audiencias” del Teatro Colón. También formaron parte de experiencias únicas en la Embajada Británica, como el gran evento de Harry Potter 2024 o la entrega de los premios del AACI Poetry Contest, donde alumnos recibieron reconocimientos por sus producciones literarias.

Visita de alumnos al Teatro Colón

Para David Cairns, Embajador Británico en Argentina, quien estuvo presente junto a su esposa Sharon Cairns, el impacto es claro: “El inglés es la lengua mundial y si puedes hablar un poco, te va a ayudar a tener una carrera internacional, trabajar en otros países y conocer gente. Es muy importante y especial”. Además, subrayó el valor del trabajo articulado: “Somos un equipo que trabajamos juntos para ayudar a los niños que viven aquí. Sin el uno del otro no podríamos hacerlo”.

David Cairns y su esposa Sharon Cairns

David Cairns con alumnos de AACI

La experiencia en el aula: enseñar desde lo humano

El rol docente en un proyecto de estas características trasciende lo curricular. Lo explicó con claridad Bianca Pedeferri, docente de AACI: “Dar clases acá no es solo dar clases de inglés: es acompañar al chico con todo lo que le pasa. Un día me tocó preparar la merienda para 25. Los desafíos van más allá de lo pedagógico; se basan en lo humano, en entender qué le está pasando al chico y a su familia”.

La docente Bianca Pedeferri junto a una de sus alumnas

Otra de las docentes destaca el idioma como herramienta transformadora: “Siempre les digo a los chicos que el inglés abre puertas. A mí me abrió oportunidades que nunca imaginé. Por eso les digo que se animen, que pregunten, que estudien: también es parte del aprendizaje cuestionarse”.

En esta edición, la AACI celebró un hito especial: por primera vez, un alumno del proyecto fue considerado apto para rendir un examen internacional de Cambridge (A2 KEY). “Es increíble cerrar nuestro tercer ciclo lectivo en el barrio. Ver el compromiso y la emoción de las familias es muy gratificante”, expresó Miguel Maxwell, Presidente de la Comisión Directiva de AACI. “Para muchos padres, esta oportunidad mejora las probabilidades de acceder a un trabajo de calidad. Y que un estudiante se prepare ya para un examen oficial es un orgullo enorme para todos”.

Miguel Maxwell junto a David y Sharon Cairns

La amplia mayoría de familias que se hicieron presente en el cierre lectivo también encuentran en este proyecto un espacio de crecimiento compartido. Isabel Galeano, madre de Megan Galeano, alumna premiada en la categoría “Excelencia Académica”, compartió su experiencia en una entrevista con Perfil: “Para mí este proyecto es lo mejor que le pudo pasar a mi hija, aprendió un montón. Es fundamental que sea gratuito para la gente de bajos recursos que hay en el barrio. El inglés es una base para el futuro. Amigas mías ya me dijeron que van a inscribir a sus hijos también. Nunca habíamos tenido esta oportunidad”.

Isabel Galeano, madre y vecina del Barrio Mujica, junto a su hija Megan

Megan Galeano (Kids 1), premiada en la categoría “Excelencia Académica”

El cierre anual volvió a reafirmar la importancia del trabajo conjunto entre el Gobierno de la Ciudad, la AACI, la Embajada Británica, Rotary y diversas editoriales. La mirada integral sobre la integración urbana no se agota en las obras: se sostiene en oportunidades concretas.

En la ceremonia estuvieron presentes el Embajador Británico David Cairns y su esposa Sharon Cairns; Josefina Rouillet, Directora Ejecutiva de AACI; María Esther Paredes, coordinadora de la sede Suipacha de AACI y a cargo de este proyecto; Miguel Maxwell y Alan Arntsen por la Comisión Directiva de AACI, representantes del Rotary Club de Buenos Aires, liderados por Alejandro Marolda en nombre del presidente Esteban Carcaballo, junto con Guillermo Barberis, Subsecretario de Abordaje Territorial y Obras, Jerónimo Alvarez Morales, Director General de Abordaje Territorial Barrio Padre Carlos Mujica y Gabriel Mraida, Ministro de Desarrollo Humano y Hábitat.

Miguel Maxwell, Alejandro Marolda, Josefina Rouillet, Gabriel Mraida, Guillermo Barberis, Jerónimo Alvarez Morales, David Cairns, Sharon Cairns y Alan Arntsen

Entrega de premios: estos fueron los ganadores de las diferentes categorías

Excelencia Académica

Joan Adriel Claros Reyes (Kids 1)

Megan Galeano (Kids 1)

Zoe Martínez Fernández (Kids 1)

Zoe González Colman (Kids 2)

Jeannette Solorzano Portillo (Kids 3)

Anabel Estrada (Teens 2)

Asistencia Perfecta:

Samir Maidana Maidana (Kids 3)

Thiago Marín Mamani (Kids 3)

Compromiso y Dedicación

Kiara Aquino López (Kids 1)

Micaela Zapata García (Kids 1)

María Isabel Bustos (Kids 2)

Piero Anchayhua Guerra (Kids 3)

Mia Naiara Frías (Teens 2)

Menciones Especiales: concurso de poesía

Santiago Ateiro

Jennifer Avilés Bejarano

Hanna Choque

Leandro Doria Alarcón

Candela Sarmiento

La jornada dejó en claro que enseñar inglés en el Barrio Mugica es mucho más que dar clases: es construir oportunidades reales, generar confianza y abrir puertas que, de otro modo, tardarían mayor tiempo en aparecer. El proyecto crece, se afianza y demuestra que, cuando el Estado, las instituciones y la comunidad trabajan juntos, el talento de los chicos encuentra su lugar para florecer. La AACI reafirma su misión de promover el idioma inglés desde una perspectiva académica y cultural de impacto.