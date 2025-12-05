Ziliotto en Casa Rosada: reclamó una deuda superior a $400.000 millones y negó un vínculo con el Presupuesto 2026

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, mantuvo este viernes una reunión en Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la que reiteró el reclamo por la deuda que el Gobierno Nacional mantiene con la provincia por distintos conceptos. El mandatario provincial presentó, una vez más, el detalle de los montos que Nación no giró en los últimos dos años y remarcó que "La Pampa busca lo que le corresponde”.

“Puse en conocimiento del Ministerio del Interior y del jefe de Gabinete cuál es todo el estado de las deudas que tiene el Estado Nacional con la provincia de La Pampa”, señaló tras el encuentro. Recordó que a fines de 2024 La Pampa fue una de las primeras jurisdicciones en firmar el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas con el Ministerio de Economía que encabezaba Luis Caputo, y que ya se había remitido un “listado completo” de los fondos adeudados.

Una deuda que supera los $400.000 millones: el peso del déficit previsional

Ziliotto precisó que, según los cálculos provinciales, la deuda actualizada supera los $400.000 millones, de los cuales la mayor proporción corresponde al déficit previsional. La Pampa integra el grupo de 13 provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación y, por lo tanto, no reciben pagos mensuales actualizados por parte de la ANSES.

“Estamos en desigualdad de condiciones con el resto del país porque en esas provincias la ANSES paga todos los meses y en forma actualizada”, sostuvo. En este contexto, el mandatario recordó que hace 25 días la provincia participó de una audiencia de conciliación con la ANSES en la Corte Suprema, representada por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El próximo miércoles vence el plazo de esa instancia.

“Antes de ese tiempo, vamos a tener una propuesta del Gobierno nacional para ver cómo nos ponemos de acuerdo”, adelantó. Para Ziliotto, avanzar en una solución no sólo permitiría ordenar la relación fiscal, sino también salir del esquema de reclamos permanentes: “No nos gusta estar todos los meses reclamando lo que nos deben. Nuestro tiempo tiene que estar en otras actividades”.

Además del déficit previsional, la provincia volvió a exigir definiciones sobre obra pública paralizada, viviendas inconclusas y trabajos pendientes en rutas nacionales, entre otros ítems incluidos en el reclamo formal.

Presupuesto 2026: “No es una toma y daca”

Consultado sobre si un eventual avance en el pago de la deuda podría traducirse en un acompañamiento legislativo al Presupuesto 2026, Ziliotto fue categórico: “No tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto no es una toma y daca”.

El gobernador aclaró que ni durante la reunión con Santilli y Adorni ni en los intercambios previos fue planteado el voto de diputados y senadores pampeanos como condición para resolver la deuda provincial.

“El Presupuesto, como está, no, porque claramente no contempla el interés de la Provincia”, afirmó. Recordó que este posicionamiento ya se lo había transmitido al presidente Javier Milei en la reunión que mantuvieron hace un mes en Casa Rosada: “Ese Presupuesto no contiene la realidad de un país federal”.

Entre los puntos críticos, Ziliotto pidió que el proyecto incorpore mayor participación para las provincias, el retorno de la obra pública y mecanismos para compensar deudas acumuladas por Nación.

Reformas laborales y tributarias: “No las conocemos”

Respecto de las reformas estructurales que el Gobierno nacional busca impulsar, el gobernador pampeano volvió a marcar distancia.

“No la conocemos, entonces es imposible opinar”, advirtió, en referencia a las reformas laboral y tributaria.

En ese sentido, Ziliotto cuestionó la falta de información disponible: “Lamentablemente en la Argentina el deporte que más se practica es opinar de todo sin saber de nada. Nosotros no vamos a entrar en eso”.

Aun así, aclaró que no se opone conceptualmente a los cambios: “No le tengo miedo a la palabra reforma”. El límite, aseguró, estará en los efectos concretos sobre la provincia y su población: “Si hay una reforma que impacte negativamente en los intereses de la Provincia o perjudica a la gente, no vamos a estar acompañándola”.