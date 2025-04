AACI Poetry Contest 2024: estudiantes de inglés fueron premiados en la Embajada Británica por escribir poesía

Con el lema “What Dreams Are Made Of”, el AACI Poetry Contest 2024 celebró una nueva edición que premió a estudiantes de nivel primario y secundario por sus destacadas producciones poéticas en inglés. El certamen, que promueve la creatividad y el aprendizaje del idioma a través de la poesía, fue declarado de interés educativo por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación.

Los trabajos presentados fueron evaluados por un jurado que destacó la sensibilidad, el nivel lingüístico y la originalidad de los textos. La Embajadora del Reino Unido participó en esta edición como jurado de honor. Los jurados ya se preparan para la cuarta edición del Poetry Contest 2025.

Del encuentro participaron los alumnos premiados y sus docentes de todo el país (incluso una alumna con su docente viajó desde Jujuy para recibir su premio), así como el equipo de la AACI. La apertura de esta ceremonia estuvo a cargo de Kirsty Hayes, embajadora del Reino Unido en Argentina, quien brindó unas palabras para todos los presentes y destacó el rol de los docentes sobre el desarrollo creativo en inglés de los niños y adolescentes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Kirsty Hayes, embajadora Británica en Argentina.

“Quiero destacar el desempeño de los docentes que consiguen extender el entusiasmo entre los alumnos y alumnas para participar del concurso. Mi profunda admiración”, expresó Hayes, quien además felicitó a los jóvenes escritores: “Mis mayores felicitaciones van dirigidas a todos los chicos y chicas que comenzaron a escribir poesía. Tuve la posibilidad de leer unas poesías geniales y disfruté mucho de poder espiar un poco las emociones e ideas tan creativas relacionadas a los sueños. Los aliento a continuar escribiendo, descubriendo sus creaciones, desarrollando sus conocimientos y reforzando su vínculo con la poesía en el idioma inglés”.

Además de poner a prueba sus conocimientos en inglés, los estudiantes que participaron del Poetry Contest expusieron sus sentimientos desde sus poemas. “Pensé en una situación que vivían bastantes chicas jóvenes o relacionadas a mi edad, y pensé en la inseguridad. En el sueño que tienen algunas mujeres de ser, tal vez, más lindas o que sientan que no llegan a serlo”, contó Martina Kocmur de St. Paul’s College, una de las menciones especiales del concurso.

Gilda Carruba y Flavia Giorgio, organizadoras de la AACI Poetry Contest.

La organización del AACI Poetry Contest 2024 estuvo a cargo de la Directora Ejecutiva Josefina Rouillet junto a las docentes Gilda Carruba y Flavia Giorgio quienes destacaron que este tipo de actividades fomenta el desarrollo de la lengua inglesa desde una perspectiva más creativa y diferente para los estudiantes. “Nosotras consideramos que la lengua se aprende a través del uso y es más significativo para los chicos de tener un objetivo de por qué aprenden inglés, darles un norte diferente, ayudarlos a indagar, les ayuda a desarrollar vocabulario diferente porque con cada temática que vamos proponiendo”, explica Gilda.

Quienes fueron los ganadores de la AACI Poetry Contest 2024

Nivel Primario

Categoría A1

Premio: Manuel Maggiore Cabral – St. Catherine’s Moorland School (Docente: Jimena Bernuez)



Mención: Juana María Bence – Michael Ham Memorial College, Vicente López (Docente: Jimena Beckmann)



Mención: Lucía Acosta – AACI (Docente: Soledad Fernández)



Categoría A2

Premio: Fermín Guillermo Plate – Colegio Oakhill (Docente: Marcos Andrés Vallejos)



Mención: Lucía Tejada – AACI (Docente: Miranda Camina)



Mención: Francisco Latugaye – Michael Ham Memorial College (Docente: Natalia Pinelli Gómez)



Categoría B1

Premio: Carolina Outeiral Mackinlay – Michael Ham Nordelta (Docente: Mariana Schumacher Illa)



Mención: Victoria Verzura – St. Catherine’s Moorland School (Docente: Jimena Bernuez)



Nivel Secundario

Categoría A1

Premio: Julia Diehl – St. Catherine’s Moorland School (Docente: Silvina Andrea Bardelli)



Mención: Sebastián Eyzaguirre López – AACI (Docente: Bárbara Trebbiani)



Categoría A2

Premio: Felicitas Cedarri – St. Catherine’s Moorland School (Docente: Silvina Andrea Bardelli)



Mención: Benjamín Lovera – Northern International School (Docente: Ana Ovejero)



Categoría B1

Premio: Juana Parafita Núñez – Colegio Newlands (Docente: Victoria Gregov)



Mención: Martina Kocmur – St. Paul’s College (Docente: Sabrina Muñoz)



Categoría B2

Premio: Lola Ruiz Correa – Colegio Nacional de Buenos Aires (Docente: Jorgelina Capaccio)



Mención: Lucía Candelaria Yurquina – Colegio Nº 2 “Armada Argentina” de Jujuy (Docente: María Angélica Martiarena)



Con el éxito de la tercera edición de la Poetry Contest 2024, la Embajada Británica no solo fue testigo de los ganadores, sino que también presenció el lanzamiento de la Poetry Contest 2025 y el tema que desarrollaran los jóvenes poetas: “Heroes Wanted: Take a look around”.

Josefina Rouillet, Directora Ejecutiva de la AACI.

Equipo de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI).

“Es un orgullo enorme haber acompañado a mi hija a recibir este primer premio de poesía en inglés, no sólo por fomentar la expresión de los chicos en el idioma que sea, sino porque mi hija concurre a un colegio público de la Universidad de Buenos Aires que no es bilingüe. Así que doble orgullo de mamá y orgullo de la Universidad de Buenos Aires”, compartió la mamá de Lola Ruiz Correa, una de las ganadoras del concurso, alumna del Colegio Nacional Buenos Aires.

Con este tipo de proyectos educativos, abierto y gratuito a todos los colegios e institutos de inglés de la Argentina, la AACI reafirma su misión de promover el idioma inglés desde una perspectiva artística y significativa, impulsando la voz de los jóvenes en espacios creativos que inspiran y transforman.