Splan by Colosía: la revolución del fitness inteligente que llega al hogar

El mercado del fitness en casa suma un nuevo protagonista diseñado para quienes buscan resultados reales sin perder tiempo: los equipos Splan Modelo 1 y Splan E +, presentados por Matías Colosía prometen transformar el entrenamiento hogareño en una experiencia eficiente, elegante e inteligente. Fitness eficiente, elegante y siempre al alcance.

Estos equipos están pensados para transformar cualquier ambiente en un gimnasio premium, combinan diseño ultrafino, funcionamiento intuitivo y un sistema de entrenamiento completo que trabaja todos los grupos musculares en sesiones de apenas 20 minutos. El lanzamiento, realizado en la terraza del Alvear Icon Hotel, confirmó la tendencia: el futuro del bienestar es inteligente, compacto y personalizado.

Con más de 18 años de trayectoria, Matías Colosía es uno de los entrenadores personales más reconocidos de la Argentina. Creador del Método Colosía también llamado Método Sinfónico por su enfoque integral y armónico—, entrena a empresarios y personalidades que priorizan resultados, optimización del tiempo y bienestar físico.

Un dispositivo, múltiples beneficios: la promesa Splan

La propuesta de Splan se apoya en un concepto simple pero poderoso, máximo rendimiento, mínimo tiempo. Ambos equipos condensan la funcionalidad de un gimnasio completo en un formato ultra delgado, ideal para departamentos, oficinas o salas de entrenamiento personales. Entre sus principales ventajas se destacan: Entrenamiento integral, sesiones exprés de 20 minutos, menor impacto articular, diseño premium, carga progresiva y segura. Esta combinación de rendimiento + diseño posiciona a Splan en un segmento aspiracional donde la tecnología, el bienestar y la estética convergen en un único producto.

El Método Colosía: la base científica detrás del entrenamiento

Lejos de ser una máquina más, Splan nace de la experiencia de más de 18 años de Matías Colosía entrenando a empresarios, artistas y personalidades públicas con altos niveles de exigencia. Su Método Colosía, también conocido como Método Sinfónico, integra fuerza, movilidad, respiración, ritmo e inteligencia corporal.

El objetivo es lograr un entrenamiento efectivo y sostenible, en el que cada sesión sea armónica, evitando sobrecargas. Precisa, enfocada en movimientos eficientes. Personalizada, adaptable al nivel de cada usuario. Holística, considerando tanto rendimiento como bienestar general.

Splan traslada este método al hogar, democratizando un sistema que hasta ahora estaba limitado a clientes que conseguían un lugar en su agenda colmada desde hace años únicamente por recomendación.

Un evento con figuras y entusiasmo por la innovación

El lanzamiento organizado por @somosthodo reunió a figuras destacadas del mundo empresarial, del entretenimiento y del lifestyle convocadas por Guga Pereyra. Entre los presentes estuvo el expresidente Mauricio Macri, acompañado por Alejandro Mac Farlane, quienes llegaron luego de una charla privada sobre su nuevo libro Franco. “Escribir sobre mi padre fue un camino catártico y emocionante”, comentó, mientras se mostraba interesado por las posibilidades del Splan para complementar su rutina de entrenamiento.

El actor Benjamín Vicuña asistió junto a su pareja Anita Espasandin, mostrando interés por incorporar Splan como parte de su rutina diaria. También participaron Grace Gold y sus hijas las decoradoras Pía y Lola Caradonti, Emilia Attias, Chloé Bello, Mia Flores Pirán, Flor Vigna, Fernanda Callejón, Floppy Tesouro con Salvador Becciu, Pamela Pombo y Fernando Carolei, entre otros.

La música, a cargo de Daniela Urzi, acompañó un ambiente exclusivo y relajado en el que varios invitados realizaron reservas anticipadas para sumar el equipo a su hogar antes de las fiestas.