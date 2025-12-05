Histórico: Nuevo Banco del Chaco debutó con éxito en el mercado de capitales nacional

En un paso decisivo para su crecimiento institucional, el Nuevo Banco del Chaco (NBCH) debutó en el mercado de capitales nacional con la emisión de sus Obligaciones Negociables Clase I, una colocación en pesos a 12 meses que alcanzó un monto adjudicado de V/N $40.000 millones y que obtuvo un fuerte respaldo de inversores institucionales. El resultado marca un hecho histórico para la entidad y para el sistema financiero regional.

Esta emisión representa un hito estratégico para NBCH, ya que le permite captar fondos en el mercado de capitales con el objetivo de ampliar la capacidad de financiamiento, mejorar las condiciones crediticias y fortalecer su rol como motor del desarrollo económico en toda la provincia.

El proceso se da en un contexto de claro fortalecimiento institucional. Recientemente, la calificadora FIX (afiliada a Fitch Ratings) elevó la calificación crediticia del NBCH, reconociendo la solidez patrimonial, la calidad de la gestión y la capacidad de la entidad para afrontar sus compromisos financieros. Esta mejora fue un factor clave para generar mayor confianza en el mercado y contribuir al éxito de la colocación.

Los fondos obtenidos se orientarán a potenciar líneas de crédito para empresas, emprendedores y sectores estratégicos de la economía chaqueña. El objetivo es dinamizar industrias locales, promover la inversión productiva y acompañar la generación de empleo, impulsando un crecimiento sostenible y territorialmente equilibrado.

La incorporación de NBCH al mercado de capitales no solo amplía sus herramientas financieras, sino que consolida la confianza del sistema financiero en la capacidad del sector público-privado chaqueño para gestionar instrumentos modernos, eficientes y orientados al desarrollo real.

El sistema bancario argentino atraviesa un proceso de modernización y búsqueda de nuevas fuentes de fondeo para acompañar el crecimiento de las economías regionales. En este contexto, las ON se posicionan como un instrumento eficaz para canalizar el ahorro privado hacia proyectos productivos, generando valor agregado en las provincias.

Con emisiones de corto y mediano plazo, estructuradas por la propia entidad, el NBCH consolida una estrategia financiera flexible, prudente y alineada con las necesidades del mercado y de sus clientes. Este paso ratifica el compromiso del banco con el futuro del Chaco y con el fortalecimiento de un sistema financiero más inclusivo y moderno