Javier Milei en Davos elogió los vínculos de Argentina con China en defensa del comercio

El presidente Javier Milei fue entrevistado en Davos por Bloomberg, donde hizo mención al vínculo comercial que Argentina tiene con China. A pesar de sus críticas al socialismo y en particular al comunismo, ideología que domina la vida de los chinos hace décadas, Milei defendió los acuerdos con el gigante asiático.



"Yo gobierno para 47,5 millones de argentinos y tomo las decisiones que más favorecen a los argentinos. Argentina es el país más cerrado del mundo", dijo Milei, en relación a la apertura comercial. "Dado su PBI per cápita, Argentina tendría que tener una relación de comercio respecto al PBI cerca del 90%, un poco más del 90%, y tiene 30%. En estricto rigor, 28%. Consecuentemente, mi plan es abrirme a la Unión Europea, abrirme a EFTA, abrirme a Estados Unidos y abrirme a China", aseguró. Y remarcó: "Yo quiero una economía abierta. Mire el peso que tiene la economía china en el mundo y va a entender que tengo que tener comercio con China". Finalmente, agregó: "Mire cómo está evolucionando India; tengo que tener comercio con India. Bueno, eso es en lo que estoy trabajando, en hacer a Argentina claramente un país más abierto".



