El presidente Javier Milei fue entrevistado en Davos por Bloomberg, donde hizo mención al vínculo comercial que Argentina tiene con China. A pesar de sus críticas al socialismo y en particular al comunismo, ideología que domina la vida de los chinos hace décadas, Milei defendió los acuerdos con el gigante asiático.
"Yo gobierno para 47,5 millones de argentinos y tomo las decisiones que más favorecen a los argentinos. Argentina es el país más cerrado del mundo", dijo Milei, en relación a la apertura comercial. "Dado su PBI per cápita, Argentina tendría que tener una relación de comercio respecto al PBI cerca del 90%, un poco más del 90%, y tiene 30%. En estricto rigor, 28%. Consecuentemente, mi plan es abrirme a la Unión Europea, abrirme a EFTA, abrirme a Estados Unidos y abrirme a China", aseguró. Y remarcó: "Yo quiero una economía abierta. Mire el peso que tiene la economía china en el mundo y va a entender que tengo que tener comercio con China". Finalmente, agregó: "Mire cómo está evolucionando India; tengo que tener comercio con India. Bueno, eso es en lo que estoy trabajando, en hacer a Argentina claramente un país más abierto".
Javier Milei en Davos elogió los vínculos de Argentina con China en defensa del comercio
Milei afirma que China es un socio comercial importante y no ve ningún conflicto en los vínculos de Argentina con EE. UU.
