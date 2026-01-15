Quién era el joven de 21 años asesinado por dos menores durante un robo en Tucumán

Joaquín Rodrigo Ibarra, un joven de 21 años, fue asesinado en Tucumán luego de ser sorprendido por dos adolescentes de 16 y 17 años en la vía pública, este lunes 12 de enero, en las afueras de la capital provincial.

Ibarra estaba por empezar a estudiar ingeniería y vivía con su madre, sus abuelos y sus dos hermanas en la ciudad de Banda del Río Salí. Esa madrugada, cerca de las 2, salió de su casa para encontrarse con amigos en el domicilio de uno de ellos. Si bien solían reunirse por la noche, era la primera vez que salía de madrugada.

Tras caminar unas 15 cuadras, llegó a la vivienda de su amigo y aguardaba en la vereda cuando fue interceptado por dos motochorros. El acompañante bajó del vehículo y lo apuntó con un arma de fuego.

Sin oponer resistencia, Joaquín entregó una bolsa blanca de tela que contenía una bermuda y una remera. El delincuente tomó la bolsa y se dirigió hacia la moto, pero regresó, levantó el brazo, lo golpeó en la cabeza y le disparó.

Luego de recibir un impacto de bala en la región fronto-parietal izquierda, el joven cayó al suelo. Fue trasladado de urgencia al hospital Padilla, donde falleció alrededor de las 5 de la mañana debido a la gravedad de la herida.

“Era un niño sin maldad": el relato de joven asesinado en Tucumán

Joaquín tenía dos hermanas, una de 30 años y otra de 14. Vivía junto a su madre, sus abuelos y la hija de su hermana mayor, de quien el joven era padrino.

El joven realizaba changas junto a amigos. Según contó su familia a Clarín, mantenía dos grupos cercanos, uno de ocho amigos y otro de 15. “Sus amigos eran excelentes, no tenían vicios ni maldad. Él iba a sus casas o venían a la nuestra”, relató Marisel, una de sus hermanas.

"#JusticiaPorJoaquín": el reclamo de la familia de la víctima.

De acuerdo con su testimonio, Joaquín solo llevaba una bolsa con una bermuda y una remera al momento del asalto, y los atacantes no le robaron el celular. “Lo han querido matar, porque no le robaron nada. Le llevaron eso solo”, afirmó.

Por su parte, Norma, la madre del joven, expresó su dolor en declaraciones a Telefé: “Solamente pido justicia. He luchado tanto en la vida para criarlo, para que en menos de cinco minutos que haya salido de casa me lo maten”.

Cómo avanza la investigación por el crimen de Joaquín Rodrigo Ibarra en Tucumán

El violento crimen quedó registrado por dos cámaras de seguridad instaladas en el frente del domicilio donde ocurrió el ataque. Las imágenes fueron determinantes para el avance de la causa, que fue caratulada como homicidio agravado criminis causae.

Horas después, los sospechosos fueron identificados y detenidos por la Policía. Según informó el comisario principal Daniel Brito, durante los procedimientos se secuestraron las prendas que vestían al momento del robo y un teléfono celular.

El juez interviniente ordenó el alojamiento de los imputados en el Instituto Roca por cuatro meses, mientras continúa la investigación. La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, a cargo de la fiscal María del Carmen Reuter.

