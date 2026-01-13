La tarde del 13 de enero de 2006, el termómetro en Buenos Aires rozaba los 30 grados, pero dentro de la sucursal del Banco Río de Acassuso, el aire estaba congelado. Al mismo tiempo que el Grupo Halcón apostaba francotiradores y la prensa transmitía en vivo lo que parecía un trágico asalto con rehenes, la historia se escribía con barro y agua de río.

A 20 años de aquel hito, la crónica de los hechos y el presente de sus autores demuestran que, aunque la Justicia los alcanzó, el sistema nunca pudo recuperar el alma de aquel golpe: el botín y la mística.

El Robo del Siglo al Banco Río: la banda que construyó un túnel hacia el río, esquivó a 300 policías y dejó un rastro de contradicciones

El caso inspiró films, pero divide opiniones entre admiración por astucia y rechazo al delito

La crónica del engaño perfecto

El plan no nació en una celda, sino en el atelier de un artista: Fernando Araujo, un hombre que no fumaba, no bebía y practicaba jiu-jitsu. La premisa era simple: si no hay sangre, la condena es menor; si hay ingenio, la leyenda es mayor.

Siguió durante varios meses: Sebastián García Bolster, "El Ingeniero", en el diseño de un túnel que conectara el desagüe pluvial con el sótano del banco. Instalaron un dique para navegar contra la corriente y utilizaron herramientas hidráulicas silenciosas para perforar el hormigón. Aquel viernes, mientras Luis Mario Vitette Sellanes entretenía al negociador policial con pedidos de pizza y cantos de feliz cumpleaños, la banda vaciaba 147 cajas de seguridad.

Cuando la policía irrumpió en la bóveda, solo encontraron armas de plástico, joyas de fantasía y una nota que aún hoy decora las comisarías: "En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores". Los ladrones ya estaban brindando con champagne en una camioneta que los esperaba sobre una alcantarilla a cuadras de distancia.

La banda utilizó una camioneta Volkswagen Combi T1.5 modificada como vehículo clave para la huida

¿Dónde están y qué hacen hoy los protagonistas?

Tras el colapso del plan —causado por la delación de Alicia di Tullio, despechada al descubrir que su marido planeaba huir con otra mujer—, los miembros cumplieron condenas diversas. Hoy, en 2026, sus vidas han tomado rumbos dispares:

-Fernando Araujo (el cerebro): Es quizás el que mejor capitalizó el éxito. Transformó su audacia en propiedad intelectual. Vive en Palermo, se dedica a la producción de contenidos audiovisuales y supervisa proyectos internacionales que buscan llevar su historia a Hollywood.

-Luis Mario Vitette Sellanes (el negociador): Radicado en Uruguay, su tierra natal, tras ser expulsado de Argentina. Es el rostro público del robo. Dueño de una joyería en San José de Mayo, Vitette es un personaje mediático que utiliza las redes sociales para debatir sobre derecho penal y seguridad, siempre aclarando que es un "exdelincuente" con los papeles en regla.

-Sebastián García Bolster (el ingeniero): Fiel a su perfil técnico, nunca buscó la fama. Regresó a su zona norte natal donde mantiene un taller de reparación de embarcaciones y motores de alta gama. Evita las cámaras y las entrevistas, tratando de que sus vecinos olviden que fue él quien diseñó el sistema de transporte del botín.

-Rubén Alberto de la Torre (Beto): El primer detenido. Tras salir de la cárcel, intentó actuar en algunas producciones y hoy sobrevive con negocios vinculados al rubro textil y mecánico. Sigue siendo un hombre "de la vieja guardia", con un código de silencio que solo rompe para criticar la traición de su exmujer.

-José Julián Zalloechevarría (el chofer): "El Paisa" fue una pieza clave en la logística. Fue quien esperó sobre la alcantarilla en la camioneta que tenía un agujero en el piso para subir el botín. Tras cumplir su pena, Zalloechevarría se reinventó en el ámbito legal y comercial. Se recibió de abogado y hoy maneja sus propios negocios, alejándose definitivamente de la logística criminal, pero manteniendo el respeto de sus antiguos compañeros por haber "aguantado" la presión judicial sin quebrarse.