Crisis textil: TN & Platex frena su planta en Tucumán y deja en pausa a 190 empleados

La empresa textil TN & Platex detuvo su producción en la planta de Los Gutiérrez, en Tucumán hasta el 28 de febrero, suspendiendo a 190 trabajadores y ofrecieron retiros voluntarios.

De esta manera se profundizó la crisis de la industria textil argentina, en un contexto marcado por la caída del consumo, el avance de las importaciones y las dificultades de financiamiento que enfrenta el sector productivo a nivel nacional.

Miguel Andrada, referente de la delegación Tucumán, informó a Perfil que “están a la espera de la resolución que tome la empresa para iniciar medidas, por el momento solo queda esperar hasta el 28 del próximo mes”.

Además, el delegado agregó: “Nosotros entramos en suspensión” y “los despidos por ahora se frenaron”.

Un escenario de reestructuración y dudas sobre la reapertura

Además de las suspensiones, entre 30 y 35 empleados continuarán realizando tareas administrativas y logísticas en la planta de Tucumán, mientras que otros 12 trabajadores serán reubicados en fábricas de la compañía ubicadas en otras provincias.

Aunque la comunicación oficial de la empresa habla de una suspensión, en el sector existen dudas sobre la posibilidad de retomar la producción en el corto o mediano plazo. La reapertura quedó supeditada a una mejora del contexto productivo y de las condiciones de competitividad, así como de la situación económica general.

La situación en Tucumán se suma a decisiones recientes del mismo grupo empresario. Semanas atrás, TN & Platex suspendió una línea de producción de indumentaria en su planta de La Rioja, lo que derivó en la desvinculación de 50 personas y la no renovación de 12 contratos laborales.

En noviembre del año pasado, la compañía también avanzó con una reestructuración en la planta de Monte Caseros, Corrientes, donde recortó la fabricación de prendas deportivas y ropa interior de la línea Seamless, un ajuste que derivó en 17 despidos directos.

Importaciones y crisis sectorial en niveles críticos

La empresa abastecía tanto a marcas propias, como DFAC y Xpirit, como a terceros en distintos segmentos del mercado nacional. Según remarcó en diversas oportunidades, las decisiones adoptadas respondieron a la caída de la demanda interna y al ingreso cada vez más predominante de ropa importada.

En paralelo, el sector enfrenta el impacto del ingreso de ropa usada. En solo un año, este tipo de importaciones pasó a representar el 11% de toda la indumentaria que entra al país, con un 84% que ingresa por Jujuy desde grandes depósitos del descarte global, como el desierto de Atacama.

Por último, en un informe de la Fundación ProTejer se destacó que esta ropa que llega en fardos muchas veces "esta rota o manchada, no se puede revender, no tiene trazabilidad y hasta puede contener sustancias químicas peligrosas".

