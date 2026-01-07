Guillermo Fasano: “Hay una caída que no obedece a la cantidad de turistas, sino a la caída del consumo”

El inicio de la temporada de verano en Mar del Plata dejó señales mixtas para el sector textil. Si bien las expectativas iniciales eran moderadas, los primeros días reflejaron una mejora en la afluencia turística. “Teníamos una expectativa de cantidad de visitantes baja y eso ha mejorado”, explicó Guillermo Fasano, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, en diálogo con Canal E, aunque aclaró que el desempeño comercial todavía depende de múltiples factores.

Uno de los principales condicionantes es el clima. “Dependemos en el día a día del clima, hay muchos días de sol y no todas las playas compran”, señaló el dirigente, al remarcar que el comportamiento del turista varía según las condiciones meteorológicas. En ese sentido, anticipó que “este balance lo vamos a tener que esperar por un par de días y después el voto”, en referencia a la evaluación real del consumo.

Un arranque mejor, pero con menor consumo

Comparado con el verano anterior, el inicio de esta temporada muestra un leve repunte. “Sí, arrancó mejor que la temporada pasada”, afirmó Fasano, y agregó que el segundo semestre del año fue clave para empezar a notar cierta reactivación. “Lo mejor que pasó en el segundo semestre es que empezamos a ver algo”, sostuvo.

Sin embargo, el crecimiento no se traduce directamente en mayores ventas. “Hay una caída con respecto al año pasado que no obedece a la cantidad de turistas, sino a una situación económica general por caída de consumo”, explicó. Según el titular de la Cámara Textil, los visitantes están en la ciudad, pero gastan menos y priorizan otros consumos.

Rentabilidad en riesgo y menor margen para producir

Consultado sobre la oferta disponible, Fasano fue contundente respecto a la situación del sector. “Hoy el sector está trabajando por debajo de su rentabilidad”, afirmó, y remarcó que los precios actuales no reflejan los costos reales de producción. “Se está vendiendo por debajo de su rentabilidad”, insistió.

Esta realidad impacta directamente en la producción y en la diversidad de productos. “Todo lo que ha pasado en el semestre de la demanda y en el precio de la diversión nos afecta”, explicó, al tiempo que deslizó que la falta de oferta no responde a una decisión estratégica, sino a una limitación económica. “No debería ser un problema de oferta, creo que es por el precio”, concluyó.



