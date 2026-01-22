jueves 22 de enero de 2026
SOCIEDAD
Transporte público

Cómo actualizar la SUBE para mantener los beneficios y hasta cuándo hay tiempo

El trámite es gratuito y permite que los usuarios mantengan los beneficios, como la tarifa social o los descuentos en los trayectos urbanos.

SUBE 22012026
Cómo actualizar la SUBE para mantener los beneficios y hasta cuándo hay tiempo | Sube

Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, San Juan y Santa Fe, deberán llevar a cabo la actualización de los datos personales de la tarjeta SUBE, cuya gestión es imprescindible para no perder los subsidios tarifarios a la hora del uso del transporte público. Si no se realiza el procedimiento , se interrumpirán los beneficios vigentes a la hora de abordar trenes, colectivos y subtes.

Desde el Sistema Único de Boleto Electrónico aconsejan concretar el proceso antes de que culmine enero para evitar demoras o saturaciones en las terminales físicas de carga de la tarjeta.

Viajar por Argentina: dónde cargar la SUBE en las principales ciudades turísticas

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

El trámite es gratuito y permite que los usuarios mantengan beneficios como la tarifa social o los descuentos en los trayectos urbanos. Es importante subrayar que los validadores de los micros de líneas no funcionan como instrumentos de actualización de la SUBE.

Red SUBE en colectivos20250513
Aplicación SUBE: tarjeta digital

La gestión puede hacerse de forma digital o presencial, optando por una de las tres alternativas posibles, según la elección de cada pasajero. ¿Cuáles son?:

Verano 2026: el sistema SUBE activó modalidades adicionales de pago en la Costa Atlántica

¿Cuáles son las tres alternativas disponibles para actualizar los datos de la tarjeta SUBE?

- En una terminal de acreditación SUBE: de forma manual y presencial

- Tecnología NFC: acercando el celular a una terminal de acreditación SUBE

- Por medio de la aplicación digital SUBE: descargarla en el celular y seguir los pasos indicados

SUBE 22012026
Actualización de datos SUBE

Más colectivos en el AMBA suman el pago con QR y tarjeta de crédito

Para renovar el funcionamiento del Sistema Único de Boleto Electrónico , el usuario debe ingresar a la app o dirigirse a una terminal, elegir la opción “Actualizar SUBE”, cargar los datos personales y el número de tarjeta, y seguir las instrucciones hasta finalizar.

La actualización de datos sirve para que el sistema reconozca correctamente la información personal del titular de la tarjeta.

PM cp

También te puede interesar
En esta Nota