Cómo actualizar la SUBE para mantener los beneficios y hasta cuándo hay tiempo

Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, San Juan y Santa Fe, deberán llevar a cabo la actualización de los datos personales de la tarjeta SUBE, cuya gestión es imprescindible para no perder los subsidios tarifarios a la hora del uso del transporte público. Si no se realiza el procedimiento , se interrumpirán los beneficios vigentes a la hora de abordar trenes, colectivos y subtes.
Desde el Sistema Único de Boleto Electrónico aconsejan concretar el proceso antes de que culmine enero para evitar demoras o saturaciones en las terminales físicas de carga de la tarjeta.
El trámite es gratuito y permite que los usuarios mantengan beneficios como la tarifa social o los descuentos en los trayectos urbanos. Es importante subrayar que los validadores de los micros de líneas no funcionan como instrumentos de actualización de la SUBE.
La gestión puede hacerse de forma digital o presencial, optando por una de las tres alternativas posibles, según la elección de cada pasajero. ¿Cuáles son?:
¿Cuáles son las tres alternativas disponibles para actualizar los datos de la tarjeta SUBE?
- En una terminal de acreditación SUBE: de forma manual y presencial
- Tecnología NFC: acercando el celular a una terminal de acreditación SUBE
- Por medio de la aplicación digital SUBE: descargarla en el celular y seguir los pasos indicados
Para renovar el funcionamiento del Sistema Único de Boleto Electrónico , el usuario debe ingresar a la app o dirigirse a una terminal, elegir la opción “Actualizar SUBE”, cargar los datos personales y el número de tarjeta, y seguir las instrucciones hasta finalizar.
La actualización de datos sirve para que el sistema reconozca correctamente la información personal del titular de la tarjeta.
