Viajar por la Argentina y moverse en transporte público es mucho más sencillo si se cuenta con la tarjeta SUBE cargada. En los principales destinos turísticos del país, existen distintos puntos habilitados para cargar saldo, tanto de forma presencial como digital, una opción clave para quienes llegan desde otras provincias o para turistas que visitan por primera vez cada ciudad.

Dónde cargar SUBE en distintos puntos turísticos del país

Córdoba

En la mayoría de los destinos turísticos, la tarjeta SUBE se puede cargar en:

Kioscos habilitados y comercios adheridos

Terminales de ómnibus

Estaciones de tren

Centros de atención SUBE

Agencias de lotería

Por ejemplo, en Córdoba, se puede cargar SUBE de manera presencial en los CPC (Centros de Participación Comunal), el Palacio 6 de Julio, terminales de ómnibus (boleterías) y Puntos SUBE como Pago Fácil y Rapipago, o de forma electrónica mediante la App SUBE, homebanking, cajeros automáticos y billeteras virtuales.

En el caso de no tener la tarjeta SUBE, se puede obtener en los siguientes lugares: Sede central de la Municipalidad de Córdoba (Palacio 6 de Julio), Pago Fácil y bocas de expendio habilitadas, todos los CPC (excepto Mercado de la Ciudad), sede del Concejo Deliberante, boleterías de FAM, CONIFERAL, SiBus y TAMSAU de la Terminal de Ómnibus.

Incluso, en las dependencias municipales se facilitará al usuario el registro en el sistema SUBE, por lo que es necesario asistir de manera presencial, personal y con DNI.

Bariloche

En el caso de Bariloche, para obtener la tarjeta SUBE hay que ir a la Oficina del Centro Cívico, que atiende de lunes a viernes, de 8 a 15 hs. Allí se realiza la entrega de tarjetas a valor oficial, trámites, consultas y reclamos. Para cargar saldo SUBE, se puede concurrir a los siguientes puntos:

Centro Cívico (Libertad e Independencia)

Terminal de Ómnibus (Av. 12 de Octubre 2400)

Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria

Minimercado El Dicho (Soldado Olavarría 354, B° Malvinas)

Junta Vecinal Lago Gutiérrez (PN Nahuel Huapi 396)

Kiosko Popurrí (645 Viviendas – Calle 3 N° 5513)

Delegación Lago Moreno (Bustillo KM 10500)

Delegación Catedral

Centro Comunitario Colonia Suiza

Mendoza

En el caso de Mendoza, los usuarios pueden realizar distintas operaciones con la tarjeta SUBE en los siguientes puntos:

CEC : calle Buenos Aires

Ventanilla Única: Casa de Gobierno

UNCuyo: Rectorado y Comedor Universitario

Comisaría B° La Estanzuela

Comisaría B° La Gloria

Comisaría de Chacras de Coria

Comisaría de Plaza Maipú

Comisaría de Plaza de Las Heras

Cómo acreditar la carga de SUBE desde el celular

En el caso de cargar la tarjeta SUBE desde el celular, hay que tener en cuenta lo siguiente:

Contar con tecnología NFC

Ingresar a la App SUBE

En la opción Acreditá o consultá saldo , apoyar la tarjeta SUBE en la parte trasera del celular

Esperar unos segundos hasta que se complete el proceso

