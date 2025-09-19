Chaco implementó nuevas máquinas SUBE que permiten pagar con tarjeta y QR

El transporte público en Chaco suma una innovación tecnológica: desde esta semana empezaron a instalarse los nuevos validadores de tarjeta SUBE, que permitirán a los usuarios pagar el boleto con tarjetas de crédito y débito Mastercard, así como también con códigos QR y billeteras virtuales. El recambio se inició en las unidades de la empresa ERSA y se extenderá al resto de la flota provincial.

El coordinador de SUBE en la provincia, Gerardo Alarcón, destacó que los equipos “ya salen operativos” y no requieren trámites previos de habilitación. “El sistema es tan simple como hoy con la SUBE: se apoya la tarjeta o el celular en el lector y se realiza el cobro automáticamente”, explicó.

Más alternativas para los pasajeros

Las nuevas máquinas reemplazan a las instaladas en 2017 y ofrecen múltiples opciones de pago:

Tarjeta SUBE tradicional.

Tarjetas Mastercard de crédito y débito , incluso las emitidas a través de billeteras digitales como Mercado Pago o Personal Pay.

Códigos QR con el celular.

Sin embargo, Alarcón aclaró que los beneficios sociales, como los pasajes gratuitos para estudiantes o personas con discapacidad, solo podrán validarse con la SUBE nominalizada, ya que son personales e intransferibles.

Implementación gradual

El proceso será progresivo hasta cubrir toda la provincia. “Hasta que no se cambien todos los validadores, la empresa no se va de Chaco”, aseguró Alarcón en declaraciones a Radio Libertad, quien adelantó que la implementación estará acompañada por campañas informativas para que los usuarios se adapten sin dificultades.