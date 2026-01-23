Dibu Martínez compró campos del exsuegro más famoso de Mauricio Macri

Mauricio Macri tuvo tres matrimonios oficiales: Ivonne Bordeu, Isabel Menditeguy, y Juliana Awada. Y, obviamente, tres suegros que en algún punto, fueron conocidos socialmente. Pero solo uno de ellos, por su desempeño profesional, mereció la categoría de “popular”: Juan Manuel Bordeu, alias Maneco, o simplemente “el Nono” como le decían sus nietos, según escribió una de ellas, Agustina Macri, en la biografía que presentó en 2023.

Juan Manuel Bordeu fue el discípulo de Juan Manuel Fangio.

Con su “Coloradita” –una cuopé Chevrolet–, Juan Manuel Bordeu ingresó a la historia deportiva argentina, en 1966, cuando se convirtió en campeón del TC (Turismo Carretera) y como efecto colateral. Chevrolet se reposicionó como marca en ese circuito. Por otro lado, ese marplatense criado en Balcarce, fue el discípulo elegido de Juan Manuel Fangio quien ya era una leyenda deportiva internacional.

Fuera de esos circuitos, Juan Manuel Bordeu pasó a otro plano mediático –fuera de lo deportivo– cuando se casa con Graciela Borges, quien ya era una actriz relevante en el cine nacional. Juntos tendrían a Juan Cruz Bordeu, quien tuvo luego un paso breve por la actuación. Pero antes de esa relación, el corredor se casó con Carmen Martínez Rivarola con quien tuvieron un varón –fallecido en 1979–,y dos hijas Carmen e Yvonne Bordeu, esta última fue la primera esposa de Mauricio Macri, y madre de Agustina, Gimena, y Francisco Macri.

La última esposa del corredor y su viuda, sería Patricia Langan quien cuando se unió a Bordeu era ya viuda y madre de Fernando de Andreis. Éste por entonces joven ingresó a la política de la mano de Mauricio Macri, y fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires, luego ministro de turismo porteño –durante esa gestión macrista–; secretario general de la presidencia de la Nación, y cuando su mentor y promotor dejó la Casa Rosada y su teléfono dejó de explotar de llamados, Fernando de Andreis fue el único del equipo de Macri que permaneció a su lado desde el minuto cero. Y como cantó Gustavo Cerati, “al final hay recompensa”: De Andreis será diputado nacional del macrismo residual hasta 2029. Pero esa es otra historia.

El apellido Bordeu está ligado a otro nombre, La Peregrina, la estancia familiar ubicada a menos de cincuenta kilómetros de Mar del Plata, donde creció el corredor de TC y cuyo legado comparten sus herederos. Hacia fin de 2025, las hijas del primer matrimonio de Bordeu, vendieron a Emiliano “Dibu” Martínez –marplatense como Juan Manuel– las hectáreas heredadas de su padre quien, durante varios años, fue el suegro de Mauricio Macri.