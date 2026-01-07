El jefe de Tomás Rebord y del Gordo Dan creó "un bosque encantado" para bautizar a su hijo

Augusto Marini tiene 31 años y es socio y fundador de Cale Group, un “holding de inversión con presencia en sectores estratégicos como infraestructura, energía, salud, transporte ferroviario y medios de comunicación”, según detalla el sitio web de dicha compañía. En el mencionado último rubro, el de medios, Marini fue quien hizo la primera compra total de acciones de dos canales del pujante streaming argentino.

Angie Landaburu, Augusto y Alessandro Marini (izq.). Padrinos: Juan Cruz Marini, Alessandro y Clara Berisso.

En 2025, Augusto Marini pasó de ser uno de los accionistas a ser el único dueño de Blender y de Carajo. Estas dos señales que resultan políticamente contradictorias: la primera tiene una propuesta que podría llamarse de un progresismo en reformulación constante, y que tiene a Tomás Rebord y a Guillermo Aquino –hasta 2025– como sus figuras máximas. Carajo, en la vereda del frente, es una vocería del gobierno de Javier Milei, con Daniel Parisini, alías Gordo Dan, como el conductor más famoso.

¿Quién es el ex Blender que no podrá hacer streaming por dos años?

Según explicó en algunos reportajes, él y quienes fueron sus socios hasta fin de 2025, buscaron una plataforma alternativa a los medios tradicionales que convocara a una audiencia joven que, hasta entonces, se movía en redes sociales, no era consumidora activa de radio y había reemplazado a la televisión tradicional por el on demand de YouTube. Así, hace casi tres años, en consonancia con el inicio del streaming argentino, surgieron primero Blender, y luego Carajo.

Punta del Este 2026. Detalles del "bosque encantado" montado para el bautismo del hijo de Augusto Marini.

Para Marini, según le dijo al periodista Sebastián Catalano en Infobae, “las opiniones que hay dentro de Blender y Carajo son un reflejo de lo que pasa en el país y es algo auténtico. No queremos encasillarnos en cuestiones políticas”. Fuera de ese universo comunicacional, Augusto Marini es un empresario con negocios diversificados, esto es, energía, salud, ferrocarriles y agroindustria.

Día y noche del "bosque encantado" que Augusto Marini y Angie Landaburu crearon para el bautismo de Alessandro.

Su padre también es empresario pero a otra escala, fue creador de Kongo, una marca de alimentos para mascotas, que produjo con una compañía alimenticia que hace más de una década terminó vendiendo a un holding. De vacaciones en Punta del Este, Augusto Marini y su mujer, la influencer y podcaster Angie Landaburu, bautizaron a su primogénito, Alessandro. La ambientación fue la de "un bosque encantado" en la terraza verde frente al mar que tiene la propiedad donde viven este enero, en Punta Ballena. Allí también montaron un original altar para el rito bautismal al que le siguió un almuerzo para amigos y familia.

