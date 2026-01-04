Toby Morton fue coguionista de ‘South Park’ y crea webs irónicas de personajes de la ultraderecha

“Papá. Exguionista de South Park y Mad TV. Voz de Scott Tenorman, entre otros. Creador de sitios web antifascistas”. Así se define Toby Morton en su cuenta de Instagram. Hace un dos días, su nombre adquirió una nueva dimensión fuera del numeroso fandom de South Park. Y es que Morton es dueño del dominio en internet del ex John F. Kennedy Center for the Performing Arts, rebautizado por el actual presidente de Estados Unidos como The Donald Trump and John F. Kennedy Center..., o coloquialmente el Trump-Kennedy Center. Este centro de artes escénicas ubicado en Washington se inauguró en 1971 –a ocho años del asesinato de J.F. Kennedy– y allí funcionan una sala de ópera, un teatro y una orquesta sinfónica.

Perspicacia. “Cuando Trump comenzó a desmantelar la junta directiva del Kennedy Center, a principios de este año, pensé: ‘Sí, no hay duda, el nombre Trump estará en el edificio (del Kennedy Center)’”, explicó Toby Morton al medio norteamericano The Washington Post. Y eso finalmente sucedió el 18 de diciembre de 2025.

En ese momento, Karoline Leavitt –vocera de la Casa Blanca– informó que la junta directiva del Kennedy Center había “votado por unanimidad” el agregado del nombre “Donald Trump” al mencionado centro cultural. Y los fundamentos para ello fueron “el increíble trabajo que el presidente Trump ha realizado durante el último año para salvar el edificio. No solo desde el punto de vista de su reconstrucción, sino también en lo financiero y en su reputación”, dijo Leavitt en un posteo en la red social X. Instinto, olfato, o como mero observador de la egolatría exacerbada de Trump en esta segunda presidencia, en agosto de 2025, este exintegrante del equipo de guionistas de South Park registró a su nombre el dominio online TrumpKennedyCenter.org.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Jaque al rey. El sitio web que siempre tuvo ese espacio cultural de Washington es Kennedy-center.org y, por ahora, sigue siendo el único oficial. La dirección web –o dominio– que registró Toby Morton, al cliquearse, redirige a una página que tiene una presentanción con el sello irónico de Morton y dice: “A partir de enero de 2026, TrumpKennedyCenter.org entra en una nueva era de devoción, unidad y autoridad heredada. (...) Existimos para preservar lo que debe perdurar, honrar lo que no debe cuestionarse y reunir a quienes entienden que la grandeza no se elige, se reconoce”. Y en lugar de la programación de shows de música clásica, jazz, teatro y ballet, solo figura el anuncio de un “futuro espectáculo” llamado Las bailarines de (Jeffrey) Epstein, en referencia al financista cuya red de prostitución vip es centro de una investigación que preocupa mucho a Donald Trump.

En la mira. Consultado por The New York Times sobre esta situación, Toby Morton dijo que, desde hace unos cinco años, está haciéndose de “dominios vinculados a políticos y figuras autoritarias, creando así sitios web que reflejan y exponen el poder político utilizando su propio lenguaje pero en su contra”. En un reporte con el medio norteamericano The Hollywood Reporter, Morton agregó respecto de su idea: “Todo comenzó como una especie de experimento absurdo: ¿qué pasa si usás la imagen de figuras políticas poderosas o muy mediáticas y simplemente decís la verdad a través de ellas?”.

Éxito. Un ejemplo de esto, que además posicionó a Toby Morton como algo más que un creativo digital irónico, fue su creación del sitio MomsForLiberties.com (Madres por las libertades), una parodia de Moms for Liberty.org, una organización norteamericana de extrema derecha que surgió para oponerse a las regulaciones sanitarias en la pandemia de covid-19, y que está en contra de la educación inclusiva, y promovió la prohibición de libros. En la portada del sitio creado por Morton se la presenta así: “Somos una organización extremista que se enorgullece de garantizar que la libertad de expresión y elección solo se aplique a quienes creen que los homosexuales son el demonio, que Hitler no era tan malo y que los judíos deberían dejar de protestar al respecto; y que cualquier transgénero es considerado basura y debe ser eliminado; los maestros actuales deberían estar bajo el control de fascistas, que siempre saben más”. Según explicó Morton, esto tuvo un efecto concreto en 2023, cuando en varios lugares de Estados Unidos hubo elecciones de juntas escolares de las que quedaron fuera candidatos de derecha y extrema derecha.

Postura. Respecto de su posicionamiento partidario, Toby Morton declaró que “no veo lo que hago como partidista, sino como correctivo. (...) No confío en los políticos como grupo, ni creo que ningún partido tenga el monopolio de la verdad ni la integridad. Mis opiniones han evolucionado hacia una especie de escepticismo sano; si estás en el poder, son un blanco fácil”.

Voces. Toby Morton ingresó como guionista de South Park porque lo sumó Trey Parker, su amigo de la infancia y cocreador de la serie. Además de escribir, puso su voz en varios capítulos al personaje Scott Tenorman, y también en uno generó controversia por cómo presentaron a Mahoma. Cuando dejó South Park, fue guionista en otros programas, e incluso en uno de la BBC al que se sumó cuando se instaló en Londres un par de años. De regreso en Estados Unidos, a su trabajo en guiones, sumó la actuación y promoción de Blue Whale Comedy, un festival de comedia, e incluso fue curador de un festival de cine en Tulsa (Estados Unidos).