Catherine Fulop usó las redes con frases y videos sobre Venezuela

Antes de que Trump dijera que se haría cargo del gobierno de Venezuela “hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”. Antes de que descartara a Corina Machado como posible integrante de esa gestión interina porque, según el presidente norteamericano,“le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”. E incluso antes de Trump expresara el verdadero objetivo de su invasión a Venezuela, es decir, “hacer que nuestras compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país”, Catherine Fulop salió a celebrar en redes sociales, el secuestro de Nicolás Maduro y de su mujer, por parte de Estados Unidos. “Dios nos proteja!!!!! Llegó el día y se hará justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela!”, posteó la influencer de la vida fitness. A eso sumó una foto producida por inteligencia artificial de Dios abrazando a Venezuela, compartió un video en X del momento del ataque de Estados Unidos al fuerte militar Tiuna de Caracas, y escribió: “Está pasando!!!! Finalmente estos criminales pagarán por todos sus crímenes!!!”.

Video en X. Como Catherine Fulop otros venezolanos que hace muchos años viven fuera de Venezuela, sumaron sus sentimientos respecto de lo ocurrido en Caracas. En ese grupo está el cantante Carlos Baute, radicado en España, quien grabó un video y publicó en X: “Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Les amo!!!”

Montaner. Por su parte, Ricardo Montaner, quien nació en Avellaneda (Argentina) pero de pequeño se crió en Venezuela, se expresó tambien en X: “Que hermosa mañana, ehhh..! #VenezuelaLibre (...) Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman”.

Esa línea siguieron otros famosos argentinos, algunos de los cuáles repitieron la acusación esgrimida por Donald Trump respecto de la cuestión del narcotráfico, sin haber presentado a la fecha prueba alguna desde que iniciara el ataque a lanchas con el asesinato de sus ocupantes incluido. La grieta en redes está en su esplendor.