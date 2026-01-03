Trump comenzó 2026 con insultos

Irascible ante todo famoso que lo critique o no lo alabe. Así está Trump con un egocentrismo que va más allá de poner su nombre a un Arco del Triunfo en construcción, a una futura megaflota, o al Centro Kennedy. En las primeras horas de 2026, Trump insultó a la familia Kennedy y a George Clooney.

A Caroline Kennedy, hija del expresidente John y Jackie Kennedy, se le murió el 30 de diciembre último, su hija Tatiana, periodista de 35 años y madre de una hija de 17 meses. A horas de hacerse publica esta noticia, Trump quien estaba enojado por las protestas que generó que sumará su apellido al histórico Centro Kennedy, posteó: “Los Trump siempre han apoyado al arte. Los Kennedy solo apoyan a los Kennedy (...) “Ellos no recaudan fondos para el Centro Kennedy. Nunca aparecen. Y el único Kennedy que estuvo allí recientemente es miembro de mi gabinete”. La falta de timing de Trump es solo comprensible si fuera cierto que su salud cognitiva está algo afectada.

Bronca. Por otro lado, George Clooney, su esposa Amal Alamuddin, y sus gemelos de ocho años, ya son ciudadanos franceses. Enterado de esto, Trump posteó: “¡Buena noticia! George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han convertido en ciudadanos de Francia que, tristemente, se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su horrenda gestión de la inmigración, muy parecida a la que tuvimos bajo el somnoliento Joe Biden (...) “Clooney consiguió más publicidad por la política que por sus poquísimas y totalmente mediocres películas. No era para nada una estrella de cine, era un tipo común y quejoso del sentido común en política”.

Clooney solo dijo: “Estoy totalmente de acuerdo con el actual presidente. Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre”.