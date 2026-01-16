Chimentos de un verano donde lo mediático fue aburrido y lo privado, interesante

La particularidad de este verano en materia de los llamados “chimentos ” o “cotilleo”, es que los personajes que produjeron la noticia más atractiva de este enero 2026, no están geolocalizados en Punta del Este o en su extendida costa hacia el norte, sino en Villa La Angostura. En el country Cumelén, se ubicó la confirmación de la separación de Juliana Awada y Mauricio Macri, una noticia que activa las métricas en el mundo online porque convergen esa mezcla por demás atractiva porque amalgama política y show business.

Última foto juntos (en redes) de Juliana Awada y Mauricio Macri en la noche de año nuevo (2026), en Cumelén.

Juliana Awada es un personaje que incluso sin hablar altera positivamente a los clicksbaits; Macri, como “estadista” o funcionario de la FIFA no produce el mismo efecto, sí en casos terrenales como su noviazgo, boda, divorcio, y quizá con nueva pareja. Por supuesto, con tantos conocidos del (ex)matrimonio de veraneo en Punta del Este, el tema estuvo presente en ámbitos diurnos y nocturnos, y los comentarios se resumen en tres hipótesis que son tan solo eso, enunciados con comprobación empírica: ella se cansó; él con otra mujer; y ella con otra relación. Ahora resta por ver, si Juliana Awada pasará algunos días de este verano en el “rancho cool” que terminó de construir en 2025, en Rocha.

Punta del Este: cuatro bodas en un mismo día.

Tres expresidentes, a la mesa, en Rocha

Luis A.Lacalle (de pie), José M.Aznar con cara de "cuándo comemos" (izq.); y Aznar con padre Luis Lacalle e hijo Luis L.Pou.

Eva y Santiago Soldati ofrecieron su tradicional almuerzo de cada verano en la propiedad que hace ya unos años tienen en Rocha, frente al mar. Esta vez, los “grandes invitados” fueron tres ex presidentes: de Uruguay los padre e hijo: Luis Alberto Lacalle y Luis Lacalle Pou; de España, José María Aznar quien está de vacaciones con su mujer Ana Botella.

Eva y Santiago Soldati con los invitados a su almuerzo de cada verano, en Rocha.

El resto de los presentes fueron muy “años 90”, Carlos y Pompi Fontán Balestra, Bettina y Alejandro Bulgheroni, Charlie y María Blaquier, Jorge Aufiero, Julia Larreta –familia dueña del diario El País (de Uruguay); Martín Cabrales y Dora Sánchez; Darío Turovelzky –yerno de Santiago Soldati–, y Sofía; Vicente Massot y su mujer Aurora Ramos Taboada, entre otros.

En su casa de Rocha (izq.), Santiago y Eva Soldati en la previa del almuerzo 2026 (der.).

Poderoso empresario monta para su hijo, un bosque encantado en Punta del Este.

Debutante con babero y biberones listos

De vacaciones en José Ignacio donde incluso estuvo unos días en “total off” –es decir, desconectado de todo dispositivo electrónico–sigue Pierpaolo Barbieri, el CEO de Ualá. Además este 2026 será diferente a otras porque en abril, debutará como padre primerizo junto a su mujer Maia Eliscovich.

Infante heredera con futuro de coleccionista

Elina Costantini, atenta a la colocación de la obra gigante que Eduardo Costantini le regaló a su hija

Khalo Milagro Costantini cumplió un año y si en el futuro se convirtiera en coleccionista como su padre Eduardo Costantini, su biografía ubicará a enero de 2026 y a José Ignacio, como momento de inicio de esa pasión.

Fragmentos de la casa que Eduardo y Elina Costantini estrenaron este enero 2026, en José Ignacio.

En los días previos al festejo del primer año de la hija menor de Eduardo Costantini y a la apertura oficial de la primera casa que él y Elina Costantini idearon en conjunto, el empresario relató en redes sociales cómo decoró uno de los salones de esa mansión de líneas circulares con un colorido tríptico de grandes dimensiones –2,7 metros por 3 metros– de Beatriz Milhazes, una artista carioca contemporánea cuya obra se expuso en el Malba en 2012.

Eduardo y Elina Costantini estrenaron casa en José Ignacio y están en plena etapa de decoración.

“Es una obra que el papá le regaló a Kahlo”, dice Elina en dicho video. En otro video, Costantini registró su primera visita a esa mansión de líneas circulares diseñada por Marcio Kogan, un arquitecto paulista que también es cineasta; aunque su proyección internacional la mereció por los proyectos arquitectónicos de su Studio MK27.

Detalles de la casa diseñada por el arquitecto paulista, Marcio Kogan, para Eduardo y Elina Costantini, en J.Ignacio.

Casa nueva

Quien como Eduardo Costantini también estrenó casa en Punta del Este fue Marcos Bulgheroni: se trata de una mansión discreta que terminó de acondicionar a fin de 2025 y en la que pasará con su familia parte del verano. La misma está dentro del country Laguna Blanca, en Manantiales.

Enero 2026. Marcos Buleghroni (último a la der.) en un evento que organizó su amiga Amalia Amoedo (vestido batik).

Mónaco tax free

El principado de Mónaco tiene un habitante argentino y empresario que se avino a Punta del Este a pasar las fiestas con la familia extendida. Desde hace un tiempo, Pablo Roemmers –uno de los herederos del laboratorio homónimo–se mudó a Montecarlo donde vive en familia en un piso alquilado, disfrutando de las ventajas impositivas que ofrece el “reino” de los Grimaldi.

Francis Mallmann, de los fuegos a la costura

Verano 2026. En un local de Garzón (detalle en foto), Francis Mallmann vende los jeans customizados por él mismo.

Garzón existía, por supuesto, antes de que Francis Mallmann pusiera un pie allí y lo convirtiera en algo más un interesante pueblo de la costa uruguaya. Cada verano, el chef y empresario, se instala en Pueblo Garzón y esta temporada sumó la venta de jeans customizados por él mismo.

Paredes blancas, preciado objetivo del arte

Lo que abunda en Punta del Este y en sus playas satélites son paredes vacías ante tantas nuevas construcciones que aparecen cada verano. Por eso, apenas se inicia la temporada, Este Arte se ofrece como un espacio donde observar qué es lo que están produciendo artistas –sobre todo argentinos– y de la región, y a su vez, encontrar obras para esas paredes blancas.

En Este Arte 2026, Alan y Grace Faena; Patricia y Rossella della Giovampaola; y Pamela Marcuzzi de Saguier.

Este feria de arte cuya alma mater es Laura Bardier, funciona desde hace doce años y como en otras oportunidades, se realizó en Pavilion Vik, en José Ignacio.

La ex mansión de Tinelli con sello Fendi

Leonetta Fendi, bisnieta de los creadores de Fendi, y su álbum de fotos en Guanahani, la ex mansión de Tinelli en P.del Este.

Silvia Venturini Fendi es una de las herederas de la famosa firma italiana Fendi que, desde 2001, es parte de LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), holding de marcas de lujo que dirige Bernard Arnault, el hombre más rico de Francia.

Verano 2026. Leonetta Fendi en Guanahani, la ex casa de Tinelli que alquilaron los herederos de Fendi.

Ella es quien, a través de un video en redes sociales, mostró que estaba en Punta del Este, es más precisamente en Guanahani, la mansión que hasta fin de 2025, perteneció a Marcelo Tinelli. Instalada con su familia Silvia Fendi mantuvo bajo perfil e incluso de la comida que le organizó otra italiana-punteesteña, Paola Marzotto, no hubieron fotos ni en redes sociales.

Detalles del interior de Guanahani, fotorgrafiados por Leonetta Fendi para su álbum verano 2026, en Punta del Este.

Sí dejó un pequeño álbum de sus días en Guanahani una de sus hijas, Leonetta Fendi, posando en áreas que Tinelli nunca mostró de hoy su ex propiedad esteña.

Banquero fan

A Jorge Brito le llamó la atención el espacio que en el hotel boutique Kemay –en José Ignacio–le habían montado a Daniela Urzi para que oficiara de dj en una fiesta que se hizo allí hace unos días para celebrar su inauguración. Celular en mano, el banquero sacó varias fotos a la ex modelo pinchando discos. Además de Brito, estuvieron bailando allí, Benjamín Vicuña, Martín Palermo, Nico Repetto y Flor Raggi, entre otros. En ese hotel, Tomás Redrado –hijo del economista– instaló su galería de arte.

Mexicana expone en espacio construido por Rafael Viñoly

En José Ignacio (Uruguay), la Fundación Cervieri Monsuárez inaugura la temporada de exposiciones 2026 con The Office of Inter-American Affairs Presents: Uruguay, un proyecto que la mexicana Ana Segovia concibió especialmente para este espacio cultural.

(De izq. a der.) Guadalupe Requena, Ana Segovia, Magalí Arriola, Virginia Cervieri y Pablo Monsuárez.

Esta expo reúne una serie de pinturas recientes desarrolladas a partir del análisis de dos cortos documentales producidos en Estados Unidos durante los años 40 y 50, en el marco de la llamada “Política del Buen Vecino”. Estos materiales ofrecían una visión simplificada y estereotipada de América Latina, equiparando sus geografías y figuras emblemáticas con imaginarios propios del cine estadounidense.

Vista de Fundación Cervieri-Monsuárez, un edficio que lleva el sello del fallecido arquitecto Rafael Viñoly.

En particular, la figura del gaucho aparece representada según el modelo del cowboy del oeste, diluyendo así sus vínculos históricos, sociales y territoriales. Ana Segovia desarticula las construcciones de un imaginario social y el despliegue de la obra crea una suerte de instalación que desafía el punto de vista estático del espectador, y a su vez, prolonga la acción fuera de su campo visual para articular la esencia narrativa del montaje.

(De izq. a der.) Pablo de León de la Barra; Guadalupe Requena, y Diego Boneta, en la expo de la mexicana Ana Segovia.

Italianissima en Punta del Este

Ya van varios veranos que Jean Paul Enthoven, editor y escritor francés, extiende su paso por Punta del Este de la mano de su pareja Patricia della Giovampaola, quien es tan puntaesteña como argentina e italiana. Fue ella quien le organizó un cumpleaños con amigos con Italia como patria propia o heredada.

G.Aliata, V.Batán,R.della Giovampaola,C.Rattazzi,G.Castellani. P.d.Giovampaola,J.P.Enthoven, G.Aliata, A.Boniperti.

En Locanda, restaurante que, con Giuseppe Cipriani como dueño, debutó con un enero exitoso, se reunieron con Patricia y Jean Paul, Alessandro Boniperti –empresario cuya familia es sinónimo de fútbol en el norte de Italia–, su mujer argentina Viviana Batán , Cristiano Rattazzi y Gabriela Castellani , Giorgio y Georgina Aliata, y Rossella della Giovampaola, hermana de Patricia.