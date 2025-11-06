Zohran Mamdani convenció a su madre de no filmar "Harry Potter y la Orden de Fénix"

Zohran Mamdani se consagró como alcalde de Nueva York y con 34 años es el más joven en la historia de esa ciudad en conseguirlo. Sin embargo, durante su adolescencia, parte de su vida fue en Los Ángeles. Y fue a través de Mira Nair, su madre cineasta.

Zohran Mamdani y Mira Nair, su madre cineasta

Mira Nair había pasado de ser actriz a directora y para 2005 ya había filmado siete películas, ganado la Camera d’or en el Festival Cannes 1988 con su primer largometraje Salaam Bombay, que además mereció una nominación a los premios Oscar 1989 en la terna mejor película extranjera. Y también en 2001 se llevó el León de Oro, el premio máximo del Festival de Venecia por Monsoon Wedding.

Ese 2005, a la madre de Zhoran Mamdani le ofrecieron dirigir la quinta película del famoso personaje creado por J.KRowling: Harry Potter y la Orden de Fénix, que se estrenó en 2007. Sin embargo, Mira Nair rechazó la oferta a pedido de su hijo Zohran, quien por entonces tenía 14 años.

“Zohran (Mamdani) me dijo: ‘Mamá, hay muchos buenos directores pueden hacer Harry Potter, pero solo vos puedes hacer The namesake", relató Mira Nair en una entrevista que le hicieron en 2018, en el Festival Literario de Jaipur (India). El ofrecimiento para dirigir Harry Potter y la Orden de Fénix fue de Warner Bros., motivados por su película de 2004, Vanity Fair, protagonizada por Reese Witherspoon.

El consejo o el comentario de Zohran Mamdani no salió de la nada, sino que fue su madre quien le preguntó qué pensaba, porque el hoy alcalde de Nueva York había aprendido a leer con los libros de Harry Potter. Maira Nair también dijo que fue su hijo quien la convenció de contratar a Kal Penn, uno de los protagonistas de The Namesake.

1994. Zohran Mamdani con Mira Nair y su padre Mahmood Mamdani

Mira Nair estaba a un mes de comenzar el rodaje de The Namesake (El buen nombre), basada en la novela homónima de la Jhumpa Lahiri, escritora nacida en Inglaterra de familia bengalí, y nacionalizada norteamericana. Además, ganadora de un premio Pulitzer en el año 2000.

“En esa época yo estaba triste y melancólica y eso me inspiró dirigir The Namesake. Y Jhumpa Lahiri imprimió en su novela esa terrible melancolía que da perder a un padre o madre en el extranjero, que era exactamente lo que yo estaba viviendo”, dijo Mira Nair en la mencionada conferencia de prensa.

Zohran Mamdani (izq.) en un cameo para La Reina de Katwe, film de Disney que dirigió su madre Mira Nair

Mira Nair actuó en algunas de las primeras películas que ella dirigió y se hizo famosa en la India –su país natal– por haber sido la primera mujer cineasta en ganar un premio en el Festival de Cannes y en ser nominada a un Oscar. Dirigió para Disney la película La reina de Katwe protagonizada por Lupita Nyong'o y en la que un Zohran Mamdani, con apenas 25 años, realiza un cameo; y también dirigió a Uma Thurman, Ben Gazzara y Gena Rowlands en Hysterical blindness (Ceguera histérica) con la que Thurman ganó el Globo de Oro 2003 como mejor actriz y, los otros dos actores respectivos, premios Emmy.

