Nueva York, la metrópolis más importante del mundo en términos financieros, elige alcalde este martes 4 de noviembre en medio de una ola de miedo al colapso económico. El favorito en las encuestas, el candidato demócrata socialista Zohran Mamdani, promete subir los impuestos a los millonarios y regular el mercado de alquileres si gana. El presidente Donald Trump lo tildó de "comunista" y auguró un "desastre" económico para la ciudad.

Con 8,5 millones de habitantes, Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos. El Daily Mail publicó una encuesta que asegura que casi un millón se mudaría si Mamdani llega a la alcaldía, para salvaguardar su fortuna de las reformas fiscales anunciadas.

El costo de vida en Nueva York impulsa al demócrata Zohan Mamdani en la carrera por la alcaldía

Mamdani, un legislador estatal musulmán nacido en Uganda hace 34 años, lidera la intención de voto con casi el 44%, según las últimas encuestas. En su campaña anunció que busca financiar un programa social extenso, que incluye guarderías y transporte gratuito y congelamiento de alquileres. Para lograrlo, propone un aumento del 2% en los impuestos a quienes ganan más de un millón de dólares al año. También plantea subir la tasa máxima del impuesto corporativo del 7,25% al 11,5%. Los críticos sostienen que estas medidas provocarían el colapso financiero de la ciudad, ya que las grandes empresas se mudarían hacia estados de bajos impuestos, como Florida y Texas.

El éxodo de contribuyentes de altos ingresos amenaza la recaudación

Una encuesta de la consultora JL Partners difundida por el Daily Mail asegura que el 7% de aquellos que ganan más de 250.000 dólares por año dejaría Nueva York si Mamdani resulta ganador. Esta cifra afecta de manera crítica la recaudación de la metrópoli, dado que el 1% superior de los contribuyentes paga cerca de la mitad de los impuestos sobre la renta de la ciudad. Según el periódico, la mudanza de contribuyentes de esta proporción podría causar el colapso de las finanzas municipales, lo que disminuiría la capacidad de Mamdani para subvencionar partes de la economía local.

Según reporta el Daily Mail, expertos en bienes raíces confirman que la situación ya está paralizando las transacciones inmobiliarias, ante la incertidumbre por el mercado de alquileres. También argumentan que el estado de California perdió miles de millones de dólares en ingresos fiscales por el éxodo de empresas en años recientes.

Transporte gratuito y control de alquileres: las propuestas que marcan la campaña en Nueva York

Scott Singer, el alcalde republicano de la ciudad de Boca Ratón, un destino frecuente de retiro en el estado de Florida, afirmó que su ciudad "da la bienvenida" a las empresas que planeen mudarse desde Nueva York. Singer advirtió que las firmas en Nueva York enfrentarán “serios desafíos” por impuestos más altos.

Para evitar la victoria socialista, Trump llama a votar a un demócrata

El principal contendiente para Mamdani es el ex gobernador de Nueva York Andrew Cuomo (2011-2021), también demócrata, quien tras perder las elecciones primarias se presenta a los comicios como candidato independiente y cuenta con un estimado de casi el 40% de los votos. Es el hijo de Mario Cuomo, gobernador de Nueva York entre 1983 y 1994. En un gesto inédito, el presidente Donald Trump llamó públicamente a votar no al candidato republicano, Curtis Sliwa -quien apenas llega al 15,5% de la intención de voto- sino a Cuomo, en pos de mantener a raya a Mamdani y su reforma tributaria.

Trump justifica su llamado al "voto útil" argumentando que un voto por Sliwa era equivalente a votar por Mamdani, a quien llamó "lunático". Afirmó que votar al candidato socialista representa un "deseo de muerte" para la ciudad. El presidente consideró que Cuomo tiene "una trayectoria de éxito" y es capaz de dirigir la ciudad, mientras que Mamdani es un "comunista sin experiencia" con un historial de "fracaso completo y total".

Pero el presidente no solo interviene en la campaña con argumentos: ya amenazó con cortar la ayuda federal a Nueva York y enviar al ejército a patrullar las calles si el candidato socialista obtiene la victoria.

Pronostican un éxodo masivo de ricos si Mamdani gana

La encuesta publicada por el Daily Mail no solo muestra la fuga de riqueza, sino también una posible disminución poblacional histórica: proyecta que el 9% de los 8,5 millones de residentes podría dejar la ciudad "definitivamente".

La partida de al menos 765.000 ciudadanos, un número equivalente a la población total de las ciudades de Washington o Seattle, implicaría uno de los mayores éxodos masivos en la historia de Estados Unidos. Según la encuesta de JL Partners, uno de cada cuatro habitantes de Nueva York, unos 2,12 millones de personas, manifestó que "consideraría" dejar la ciudad.

La intención de partida es más fuerte entre los residentes de Staten Island (21% se iría definitivamente), los votantes blancos (13% se iría), y el grupo etario de 50 a 64 años (12% se iría). Ante la pregunta sobre cómo sería Nueva York bajo Mamdani, estas mismas personas eligieron palabras como "desastre," "infierno," y "caos". Algunos manifestaron temor de que aumente el crimen y la violencia, tal como sucedió en los años 70 y 80.

