El costo de vida en Nueva York impulsa al demócrata Zohan Mamdani en la carrera por la alcaldía

El alto costo de vida en Nueva York impulsa al demócrata Zohan Mamdani como favorito de cara a las elecciones locales en la ciudad, que serán el próximo martes 4 de noviembre. Sobre las carreteras que conectan los distritos neoyorquinos de Brooklyn y Queens, los conductores difícilmente pueden pasar por alto la enorme pancarta que proclama: “Vote por Zohrna, por una ciudad asequible”.

Los alquileres y la escasez de viviendas son problemas generalizados en la urbe de alrededor 8,5 millones de habitantes, la ciudad más poblada de Estados Unidos. Una de cada cuatro personas no tiene los medios para cubrir adecuadamente sus necesidades básicas, como alimentos y vivienda.

Según el sitio inmobiliario, StreetEasy, el alquiler medio en Nueva York superó en junio los 4.000 dólares, el doble del promedio estadounidense. En comparación con 2024, en el primer trimestre de 2025 los alquileres aumentaron un 5,6%.

Durante el mandato del actual alcalde, Eric Adams, que asumió en 2022, los alquileres regulados subieron un 12,6%, aprobado por una junta independiente que el candidato demócrata quiere reformar.

Zohan Mamdani en campaña

Mamdani, miembro del ala izquierda de los demócratas y abogado de 34 años, planea congelar los alquileres para los dos millones de inquilinos, en caso de alcanzar la alcaldía. Además, prometió construir 200.000 viviendas adicionales en la próxima década. "No podemos dejar que el mercado decida quién tiene derecho a vivir dignamente", insiste el candidato.

"Mamdani se da cuenta de que después del covid y la inflación todo es muy caro y la gente se siente presionada", explicó Daniel Schlozman, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad Johns Hopkins. "Y ha sabido hablar de estos problemas de una manera en que su principal rival, Andrew Cuomo, no ha estado haciendo", apuntó en referencia al exgobernador del estado de Nueva York, también demócrata pero que compite como independiente.

El otro motivo de queja es el precio de los alimentos: los precios de los huevos, carne, aves y pescado aumentaron un 8,9% en la ciudad durante el último año. Nueve de cada diez neoyorquinos dicen que el costo de los alimentos sube más rápido que sus ingresos, según la campaña de Mamdani.

"Los precios de los alimentos están fuera de control. Como alcalde, crearé una red de tiendas de comestibles propiedad de la ciudad", prometió Mamdani en Instagram. Sin embargo, recibió críticas: Cuomo se pregunto “porque subsidiar las compras de alimentos de los ricos” y el presidente Donald Trump lo definió como “comunista”.

Recorriendo las calles de Nueva York

Mamdani consolida su ventaja, según un sondeo de Victory Insights

Una reciente encuesta elaborada por Victory Insights entre el 22 y el 23 de octubre sitúa al legislador estatal Zohan Mamdani como el gran favorito para convertirse en el próximo alcalde de Nueva York. Con un respaldo del 46,7%, el candidato demócrata amplía la brecha frente al exgobernador Cuomo, que obtuvo el 28,6%.

De acuerdo con el informe de la consultora, el apoyo de Mamdani se concentró mayormente entre los demócratas, donde alcanzó el 55%, en contraste con el 31% logrado por Cuomo. Entre los republicanos y los independientes, Curtis Sliwa obtuvo mejores resultados, aunque sin posibilidad real de remontar debido al peso del electorado demócrata en la ciudad.

