El caso de un organismo comercial multilateral sin Estados Unidos

WASHINGTON, D. C. Desde enero, el mundo ha observado con sorpresa cómo la administración del presidente Donald Trump socava cada pilar del orden económico que Estados Unidos ayudó a construir y promover con orgullo durante gran parte del siglo pasado.

Los principios del orden económico internacional de posguerra no discriminación entre socios comerciales, trato justo a las empresas extranjeras en los tribunales nacionales y adhesión al Estado de derecho consagrado en los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) establecieron las bases para ocho décadas de prosperidad sin precedentes y reducción de la pobreza. Aunque los economistas aún debaten si la liberalización del comercio fue el motor principal del crecimiento global o solo un facilitador clave, pocos disputan que desempeñó un papel central.

Dada esta historia, no resulta sorprendente que los amplios aumentos arancelarios específicos por país implementados por la administración Trump, que violan los techos arancelarios negociados en el marco de la OMC, hayan conmocionado a los aliados estadounidenses. La invitación de Trump a que países individuales “negocien” reducciones arancelarias constituye otra violación del sistema multilateral basado en reglas, debido a que estas negociaciones han sido estrictamente bilaterales. Estas acciones violan el principio de nación más favorecida de la OMC, que prohíbe aplicar barreras comerciales diferentes a distintos países salvo mediante acuerdos formales de libre comercio. Al elevar aranceles por encima de los límites fijados en la OMC, la administración ha introducido una incertidumbre enorme en el sistema comercial global.

Por ejemplo, las conversaciones con Corea del Sur comenzaron solo una vez que las negociaciones con Japón habían concluido, aparentemente. Mientras que Estados Unidos acordó reducir el arancel sobre las importaciones de automóviles japoneses al 15%, la tasa para los autos surcoreanos permanece en 25% hasta que se alcance un acuerdo final. Ni siquiera el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA/T-MEC) ofreció protección, debido a que los socios regionales de Estados Unidos se vieron obligados a realizar negociaciones separadas.

Las distorsiones no se detienen ahí. Más allá de los aranceles, la administración Trump exigió que los socios de negociación se comprometieran a niveles fijos de inversión extranjera directa en Estados Unidos. De igual forma, como condición para aprobar la venta de U. S. Steel a Nippon Steel, la administración obtuvo una “acción de oro”, otorgando al gobierno federal derechos de veto sobre decisiones corporativas.

En su esencia, la estrategia comercial de Trump se basa en tácticas de divide y vencerás. Ante la amenaza de una grave disrupción económica, la mayoría de los líderes nacionales han considerado que no tienen más opción que negociar y aceptar términos que favorecen ampliamente los intereses estadounidenses.

Todo esto subraya la necesidad urgente de una respuesta coordinada de los miembros de la OMC. Para ello, el primer ministro canadiense Mark Carney propuso que los mayores bloques comerciales del mundo en particular, la Unión Europea (UE) y el Acuerdo Integral y Progresista para la Asociación Transpacífica (CPTPP) unan fuerzas y formen una nueva coalición multilateral. Actuando colectivamente, dicho grupo tendría un poder de negociación mucho mayor que cualquier país por sí solo.

La propuesta de Carney, sin embargo, tomaría tiempo en implementarse, dado que los dos grandes bloques comerciales operan bajo reglas y estándares diferentes que necesitarían ser armonizados. El CPTPP, formado por los participantes originales del TPP luego de que Trump retirara a Estados Unidos al inicio de su primera presidencia, ofrece un modelo útil.

De manera alternativa, los miembros de la OMC podrían crear una nueva Organización Global de Comercio (GTO), adoptando los Acuerdos de la OMC e incorporando mecanismos existentes como el Mecanismo de Solución de Diferencias. La membresía estaría abierta a cualquier país dispuesto a respetar estas reglas. Si los países de la UE y del CPTPP se unieran, otros incluidos Corea del Sur probablemente seguirían.

De manera crucial, los procedimientos de adhesión deberían mantenerse simples, garantizando la continuidad de las reglas de la OMC. Si la GTO reuniera a la mayoría de los países comerciales del mundo, se preservaría gran parte del valor práctico de la OMC hasta que Estados Unidos decida cambiar de rumbo.

Ya existe un precedente para esta iniciativa. Después de que Estados Unidos bloqueara los nombramientos al Órgano de Apelación de la OMC entre 2017 y 2019, 47 miembros respondieron formando el Arreglo de Apelación Interina Multipartita, que permite resolver disputas sin participación estadounidense.

Estados Unidos representa alrededor de 10-12% de las exportaciones globales, mientras que China posee aproximadamente 15%. Si la GTO representara siquiera 60% del comercio internacional, su poder de negociación colectivo superaría ampliamente el de Estados Unidos, volviendo ineficaces las tácticas de división de Trump. Más importante aún, dicha unidad podría persuadir finalmente a los responsables políticos estadounidenses a regresar a la cooperación basada en reglas.

Es cierto que la OMC debe modernizarse, especialmente respecto del comercio electrónico, los subsidios y el comercio de servicios. Sin embargo, restaurar la integridad del sistema comercial global es urgente. Al adoptar la iniciativa de Carney y formar una GTO, las principales economías pueden reafirmar su compromiso con la cooperación, la estabilidad y la prosperidad compartida, manteniendo vivo el espíritu del multilateralismo mientras se allana el camino para las reformas necesarias.

*Anne O. Krueger, ex economista jefe del Banco Mundial y ex primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), es profesora investigadora sénior de Economía Internacional en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y senior fellow del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Stanford.

