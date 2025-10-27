¿Puede Trump lograr la paz "eterna" en Gaza?

Las guerras pasadas en Oriente Medio no solo han provocado un inmenso sufrimiento humano, sino que también han creado nuevos caminos hacia la paz. Lo mismo ocurre con la guerra en Gaza y sus alrededores. Israel y Estados Unidos han debilitado significativamente, y quizás decisivamente, el llamado Eje de la Resistencia liderado, financiado y armado por Irá y el programa nuclear iraní. Los líderes de Hezbolá (en el Líbano) y Hamás (en Gaza) han sido eliminados, y el régimen de Asad en Siria ha sido derrocado. Oriente Medio es ahora un lugar diferente, e Irán y su Eje de la Resistencia se encuentran entre los mayores perdedores.

La guerra en Gaza ha terminado, al menos por ahora. Todos los rehenes vivos retenidos por Hamás desde el 7 de octubre de 2023 han regresado a Israel. Gaza puede estar casi completamente destruida, pero por el momento, las hostilidades formales han cesado. Dada la magnitud de la tragedia humanitaria allí, esto por sí solo es un gran logro. El presidente estadounidense Donald Trump y sus negociadores merecen agradecimiento y reconocimiento por su logro.

Pero la parte más difícil del camino, el proyecto de establecer lo que Trump llama una paz "eterna", aún está por delante. La situación exige decisiones políticas audaces de todas las partes, no solo gestos retóricos, sino cambios reales sobre el terren y, estos deben producirse rápidamente.

Además, es necesario acordar una hoja de ruta viable para que la paz en Oriente Medio, o incluso la gestión del conflicto, tengan alguna posibilidad de éxito.

La paz sólo llegará si los dos pueblos que reclaman la misma tierra están dispuestos a reconciliarse. ¿Hay mayorías en Israel o en el lado palestino que estén a favor? ¿Puede Trump obligar a ambas partes a mantener el rumbo, y tendrá Estados Unidos la perseverancia necesaria para llevarlo a cabo? Sin que todas las partes se comprometan a una renuncia duradera a la violencia y a un retorno al reconocimiento mutuo del derecho de cada una a existir, en otras palabras, un retorno a los Acuerdos de Osl, no puede haber paz. ¿Es eso posible con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien ha rechazado la solución de dos Estados?

La necesidad más inmediata es un proceso político con un cronograma y pasos acordados.Sin eso, no habrá paz ni voluntad por parte de la comunidad internacional para financiar la reconstrucción de Gaza, que es otra prioridad urgente.

¿Qué será de los dos millones de palestinos en Gaza que carecen de vivienda y atención médica? No augura nada bueno para el futuro que una población abrumadoramente joven se haya visto privada de empleo, educación y formación. Es el caldo de cultivo perfecto para islamistas radicales como Hamás u otros grupos terroristas que son contrarios a la causa de la paz.

Pero ¿quién gobernará y administrará Gaza, o proporcionará seguridad y desarmará a Hamás? ¿Quién, desde el lado palestino, puede convertir la ficción diplomática de un "Estado de Palestina" en la realidad de un vecino pacífico y seguro de Israel? ¿Y hasta qué punto sería necesario desmilitarizar dicho Estado? Es poco probable que los gobiernos árabes se comprometan material o políticamente con una hoja de ruta que carezca de un proceso creíble para la creación de un Estado palestino, a pesar de que la guerra en Gaza ha demostrado que una cuestión palestina sin resolver puede tener consecuencias amenazantes a largo plazo también para ellos.

Luego está Israel. ¿Está el gobierno actual dispuesto a aceptar la partición del territorio del Mandato histórico de Palestina, incluyendo Cisjordania y Gaza? ¿Qué hay de la extremadamente difícil cuestión de Jerusalén y la aún más compleja cuestión del Monte del Templo? Precisamente porque esta región, y Jerusalén en particular, siempre ha estado vinculada a las tres religiones abrahámicas: judaísmo, cristianismo e islam, los representantes de cada una de ellas siempre desempeñarán un papel decisivo en las negociaciones políticas. Especialmente hacia el final de las posibles conversaciones de paz, los mensajes y promesas religiosas de las más altas autoridades (y cómo se interpreten) serán clave.

Si Trump realmente habla en serio, ha asumido una enorme responsabilidad. Hizo campaña con la promesa de acabar con el papel de Estados Unidos como el policía del mundo, pero ahora se enfrenta a lo que posiblemente sea el desafío más difícil de la política internacional contemporánea. Estados Unidos, con su inmenso poder, es la única potencia con posibilidades de éxito. Pero ¿tiene Trump la paciencia y la resistencia que requiere la tarea? Un fracaso hundiría a Oriente Medio en una agitación aún más profunda. Europa, vecina de la región, debería tenerlo siempre presente.

*Joschka Fischer, ministro de Asuntos Exteriores y vicecanciller de Alemania entre 1998 y 2005, fue líder del Partido Verde Alemán durante casi 20 años.

