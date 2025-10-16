Cómo sigue el conflicto en Medio Oriente tras la tregua y la entrega de rehenes

El conflicto en Medio Oriente atraviesa una nueva etapa de incertidumbre tras la breve tregua alcanzada entre Israel y Hamás. Ornela Fabani, doctora en Relaciones Internacionales e investigadora del CONICET, explicó que la situación continúa en tensión debido a los incumplimientos en la entrega de rehenes y las amenazas del gobierno israelí de reanudar los ataques si el grupo terrorista no cumple con el acuerdo. “Todo va a depender de que se pueda avanzar en las negociaciones", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Ornela Fabani es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario e investigadora del CONICET, especializada en relaciones internacionales y política exterior de Medio Oriente.

Hamas entregó más cuerpos de rehenes pero advierte que no puede localizar al resto

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Cómo sigue la situación en Gaza? ¿Permiten la llegada de ayuda humanitaria? ¿El alto el fuego que se vendía como una paz y se convirtió en una tregua absolutamente frágil y breve puede reiniciar los actos de violencia?

Sí, la situación sigue siendo compleja, tensa, sobre todo en función de precisamente el debate que se ha suscitado en función a la entrega de los cuerpos por parte de Hamás, que es uno de los puntos que constan en el acuerdo al cual se arribó en los últimos días. De hecho, Hamás no solamente tenía que entregar a los 20 rehenes vivos, sino también 28 cuerpos.

En las últimas horas y días se dio una entrega progresiva de cuerpos, pero no la totalidad de los mismos, y esto ha generado fuerte indignación, sobre todo entre los familiares de los rehenes que esperan la posibilidad de darle sepultura a sus familiares y seres queridos. Esto tensa la situación, sobre todo porque parte de Hamás señala que para recuperar los cadáveres restantes se requieren grandes esfuerzos, equipos especiales, por el nivel de devastación que ha sufrido la propia Franja de Gaza.

Mientras tanto, el ministro de Defensa de Israel ha declarado que están dispuestos a reanudar los combates si Hamás sigue incumpliendo con el acuerdo. Donald Trump, en ese sentido, ha salido a respaldarlo mencionando que Israel podría regresar a las calles tan pronto como él lo habilitase.

¿Y cómo es la situación política interna? Se lo aplaudió a Trump en el Congreso en Israel, pero no así a Bnejamin Netanyahu. ¿Cómo es el futuro de Netanyahu y de los conservadores en la manera de poder llegar a conciliar una paz con una actitud más beligerante?

Complicada, porque no nos olvidemos que él enfrenta distintos cargos por corrupción. El propio presidente Donald Trump ha pedido durante su discurso ante la Knéset, durante su estancia en Israel, el indulto al primer ministro Benjamín Netanyahu. Sabemos que es un gobierno que ha tenido que atravesar una situación compleja, con fuerte descontento de por parte de los familiares de los rehenes que han estado en manos de Hamás, que han juzgado que se ha antepuesto precisamente objetivos militares de Israel por sobre las vidas de sus familiares y esto también ha suscitado descontento y disconformidad. También hay casos de corrupción pendientes.

¿Cuál es la imagen de Trump? Finalmente, ¿se convierte en un salvador? Si esto termina, como nos sucede en la Argentina con los salvatajes económicos, ¿puede terminar siendo un salvavidas de plomo?

Yo creo que la imagen, al menos en este momento, está en alza. Si veíamos las imágenes del día domingo, previo a su arribo a Israel, había con los vítores en la plaza. El aplauso tras su discurso frente a la Knéset no se interrumpió por minutos. Claramente, de imponerse y sostenerse este acuerdo, sería uno de los grandes logros políticos de su gestión. Pero hay que ser cautos con respecto al devenir de los acontecimientos porque de hecho ya existieron acuerdos previos que luego se han roto en el marco de la historia de un conflicto que lleva décadas.

Peligra el acuerdo en Gaza: Israel amenazó con reanudar los ataques si Hamás no entrega todos los cuerpos de rehenes

El propio embajador de Israel en Buenos Aires nos marcaba su escepticismo respecto a que esto se convierta en una paz duradera. ¿Cuál es su propio pronóstico de cómo nos vamos a encontrar dentro de un año?

Es muy difícil de prever. Yo creo que todo va a depender de que se pueda avanzar en las negociaciones, porque no nos olvidemos que incluso lo que se negoció hasta el momento es una primera fase dentro de este acuerdo. Pero hay que mencionar que uno de los altos funcionarios de Hamás señalaba que estos acuerdos a los cuales se arribaron son menos complejos, porque para una segunda fase es necesario comenzar a pensar en la administración del territorio de Gaza, en quién va a hacerse cargo de esta administración.

Lo que está dispuesto en el acuerdo de 20 puntos propuesto por Trump es que quien se haga cargo de esa administración sea un gobierno palestino, tecnocrático y apolítico. Sabemos que también se habló de la creación de una junta de paz que supervise el accionar de dicho gobierno palestino, pero todavía está por verse quiénes formarían parte de dicho gobierno.

También está la cuestión de la entrega de las armas por parte de Hamás, que hasta el momento no ha mostrado mayor intención de hacer entrega de las mismas. Dentro de la Franja hay claramente un intento de parte de Hamás de mostrar que poco a poco recobra cierto control sobre el territorio con lo que han sido estas ejecuciones de clanes o milicias que los propios miembros de Hamás tildan de colaboracionistas.

Todo esto hace que la situación se perciba por demás de frágil, aún pese a la firma de este acuerdo que va a tener que ver en el devenir de los acontecimientos, el posicionamiento que asuma tanto el gobierno norteamericano y la posición de otros actores de la región de Medio Oriente que también están interesados en la posibilidad de que este cese al fuego se sostenga. Hay muchos intereses en juego en la región, una región que se ha visto o que se ha visto atravesada por una fuerte inestabilidad los sucesos del 7 de octubre de 2023.

TV