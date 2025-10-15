Israel confirmó que uno de los cadáveres entregados por Hamás no corresponde a ningún rehén

El Ejército israelí informó este miércoles que el cuarto cadáver entregado la noche del martes por la organización terrorista Hamas no corresponde a ninguno de los rehenes retenidos en Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

“Una vez concluidos los exámenes del Instituto Forense Nacional, la conclusión es que el cuarto cuerpo entregado por Hamas a Israel no corresponde a ninguno de los rehenes”, indicó el ejército en un comunicado oficial.

El comunicado también exigió que “Hamas haga todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos”, al subrayar la creciente tensión entre ambas partes en medio del frágil acuerdo de paz.

Hamas liberó este lunes a los 20 últimos rehenes con vida y entregó cuatro de los 28 cadáveres previstos. En la noche del martes, se efectuó la entrega de otros cuatro cuerpos israelíes, aunque las autoridades confirmaron que uno de ellos no pertenece a los secuestrados en Gaza.

Las familias de los rehenes confirmaron la identidad de tres de los cuerpos: Uriel Baruj, Eitan Levy y Tamir Nimrodi. Sin embargo, el cuarto cadáver no pudo ser asociado a ninguno de los detenidos israelíes.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) está a cargo de la entrega de rehenes israelíes.

La entrega de los cuerpos forma parte de la primera fase del acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Hamas esta semana, con Estados Unidos como mediador, que puso fin a dos años de enfrentamientos armados. Como parte de la tregua, la organización islamista se comprometió a entregar los restos y liberar a los 48 rehenes, vivos y muertos, que aún se encontraban en la Franja de Gaza, a cambio de la liberación de prisioneros palestinos.

La portavoz del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Shosh Bedrosian, instó a Hamas a “sostener sus compromisos” luego de que se confirmara que uno de los cuerpos entregados no pertenece a ninguno de los 28 rehenes fallecidos. “No transigiremos en esto y no cesaremos en nuestros esfuerzos hasta que devolvamos al último rehén fallecido”, advirtió en declaraciones a la prensa.

Además, señaló que esperan "ver que la organización terrorista cumpla con su parte del acuerdo”, en referencia a la continuidad de las entregas previstas.

Según Bedrosian, Hamas se comprometió a entregar los 48 rehenes durante la primera fase del plan, que inició el viernes y se extendió hasta el martes. Aunque Israel espera que la entrega continúe este miércoles, el gobierno redujo el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza en respuesta a lo que considera un incumplimiento deliberado del grupo islamista.

Autoridades israelíes informaron que el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza se reducirá hasta que se complete la entrega de rehenes.

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió que la recuperación y entrega de los cuerpos podría demorar, debido a las dificultades para localizar restos entre los escombros del enclave palestino. Su portavoz, Christian Cardon, explicó que el proceso “podría llevar semanas” y que incluso algunos cuerpos podrían no ser hallados.

Desde Gaza, el portavoz de Hamas, Hazem Kassem, declaró a través de Telegram que el grupo “está trabajando para devolver los cuerpos de los rehenes, tal y como se acordó en el alto el fuego”.

En cuanto al avance del plan de paz de 20 puntos acordado entre ambas partes, un oficial israelí citado por The Times of Israel sostuvo que las siguientes fases solo comenzarán una vez completada la entrega total de los rehenes. “Todavía estamos en la primera fase”, afirmó el funcionario.

