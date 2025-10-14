Julio Burdman sobre la Paz en Medio Oriente: “Israel no va a aceptar que Hamas siga gobernando Gaza”

El analista internacional Julio Burdman analizó en Canal E la situación en Medio Oriente tras la fallida liberación de rehenes por parte de Hamas, en el marco del acuerdo alcanzado con mediación de Estados Unidos. Según el especialista, el pacto “no se está cumpliendo”, lo que pone en riesgo la continuidad de la tregua.

“Se esperaba una liberación total de los rehenes y los cuerpos, pero apareció una cifra muy parcial. Probablemente Hamas no pueda cumplir con lo pactado, o tal vez no haya dicho la verdad sobre cuántos realmente fallecieron”, explicó Burdman.

El analista advirtió que el incumplimiento podría hacer caer el acuerdo, lo que aumentaría la tensión en la región. “Si el acuerdo no se cumple, el conflicto se reabre. Israel exige la entrega de los 24 cuerpos restantes, y es lógico: el país no puede aceptar una negociación en la que el otro lado incumple los compromisos básicos”, señaló.

Israel exige garantías y el fin del control de Hamas

Para Burdman, el fondo de la cuestión no es solo humanitario sino también político y estratégico. “Desde la perspectiva de Israel, Hamas no puede seguir gobernando Gaza. El objetivo es que desaparezca como fuerza que administra el territorio”, afirmó.

En esa línea, explicó que el cumplimiento total del acuerdo es clave para demostrar que el grupo terrorista perdió el control político. “El hecho de que Hamas no entregue a todos los rehenes y cuerpos muestra que aún conserva poder. Eso es inaceptable para Netanyahu y para Israel en general”, agregó.

El analista sostuvo además que este tipo de incumplimientos forman parte del estilo de negociación del grupo islámico. “Hamas tiene una lógica de negociación irregular: cumple parcialmente, después renegocia, presiona. Pero con Estados Unidos y Trump detrás, este acuerdo debería ser blanco o negro”, remarcó.

La reconstrucción de Gaza bajo control internacional

Consultado sobre el futuro de la región, Burdman planteó que una reconstrucción de la Franja de Gaza es posible, pero bajo condiciones claras. “No es un territorio muy grande, son unos 200 kilómetros. Si Estados Unidos e Israel impulsan un plan conjunto, la reconstrucción no sería un problema técnico, sino político. La clave es garantizar que Hamas no vuelva al poder”, señaló.

Burdman concluyó que el objetivo de Occidente es garantizar estabilidad y evitar que el terrorismo vuelva a tomar el control. “El futuro de Gaza dependerá de quién la gobierne. Si se logra establecer una administración estable, Israel y Estados Unidos podrían garantizar una paz duradera”, subrayó.