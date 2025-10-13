Quiénes son los tres argentinos que fueron liberados por Hamas

Entre los 20 rehenes que el grupo palestino Hamas liberó esta mañana se encuentran tres argentinos que estaban cautivos desde aquel sangriento 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista islamista irrumpió en el sur de Israel y capturó a 251 personas, además de asesinar a más de 1200.

¿Quiénes son esos tres argentinos? Incluye a los hermanos Davis y Ariel Cunio así como a Eitan Horn.

Los hermanos israelí-argentinos David (de 35 años) y Ariel Cunio (de 28) fueron secuestrados con su familia cuando se escondían en el cuarto de seguridad del domicilio de David en el kibutz de Nir Oz. Para obligarlos a salir, los asaltantes incendiaron la casa. Su familia fue la que contó con el mayor número de rehenes capturados, ocho.

Sharon Aloni Cunio (34 años), esposa de David Cunio, así como sus dos hijas gemelas de tres años, su hermana Danielle Aloni (44) y la hija de esta (cinco años) fueron liberadas durante la tregua de una semana de noviembre de 2023. En tanto, a la novia de Ariel Cunio, Arbel Yehoud, de 28 años, la liberaron el 30 de enero pasado.

El realizador israelí Tom Shoval presentó en febrero en la Berlinale la película "Carta a David", que homenajea a David Cunio. La cinta "Carta a David" recibió en septiembre el Ofir (equivalente israelí de los Óscar) al mejor documental.

En 2013, David Cunio y su hermano gemelo Eitan habían presentado en el festival berlinés la cinta "Youth", en la que interpretan a los personajes principales, bajo la dirección de Shoval.

Eitan Cunio escapó de las manos de Hamás escondiéndose en su refugio de Nir Oz. Los dos hermanos gemelos tienen el mismo tatuaje de tres estrellas verde oscuro en la muñeca.

En tanto, Eitan Horn, de 39 años, había sido secuestrado en la vivienda de su hermano mayor, Yair Horn, en el kibutz Nir Oz.

Yair, secuestrado igualmente aquel día y aquejado de diabetes, fue liberado en febrero de este año. Hasta entonces, ambos hermanos pasaron juntos su cautiverio.

La familia Horn emigró desde Argentina hace años.

Eitan, educador, trabajó durante mucho tiempo con diferentes movimientos juveniles, con los que estuvo también en Perú.